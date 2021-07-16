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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكشف عن ملاعب نهائي دوري أبطال أوروبا حتى 2025

صدى البلد

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ يويفا” اليوم الجمعة عن الملاعب المستضيفة لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا حتى عام 2025.

 

وأكد “ يويفا” في بيان رسمي أن ملعب كريستوفسكي بمدينة سان بطرسبرج الروسية، سيستضيف نهائي النسخة المقبلة لبطولة دوري أبطال أوروبا، على أن يستضيف ملعب أتاتورك الأولمبي بإسطنبول التركية، نهائي بطولة عام 2023.

 

وأشار “ يويفا” أن ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن سيستضيف نهائي بطولة عام 2024، فيما سيستضيف ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ الألمانية، نهائي نسخة عام 2023.

 

يذكر أن نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام أُقيم على ملعب “ دراجاو” بمدينة بورتو البرتغالية، حيث حصد تشيلسي الإنجليزي اللقب على حساب مانشستر سيتي.

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