أنا مش شمتان .. صدى البلد يكرم محمد رشاد عن أحدث أغانيه

حل النجم محمد رشاد والمؤلفة والمنتجة كوثر حجازي ضيفان على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة خاصة لتكريمه عن أحدث أعماله الغنائية أنا مش شمتان التي طرحها قبل أيام وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فور طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب.

كشف محمد رشاد وكوثر حجازي عن كواليس التحضير لأغنية أنا مش شمتان وردود الفعل حولها، وهل الأغنية تم توجيهها إلى شخص معين أم أنها غير مقصودة، كما استطرد «رشاد» إلى تفاصيل أعماله المقبلة مع «كوثر» متحدثًا عن رأيه في أغاني المهرجانات ونيته في تقديمها من عدمه.

ينشر صدى البلد، فيديوهات الندوة تباعًا عبر القناة الرسمية للموقع على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب خلال الأيام القليلة المُقبلة.

أغنية أنا مش شمتان

نجاح كبير حققه المطرب محمد رشاد بأغنيته “أنا مش شمتان”، فبعد طرح الأغنية أصبحت من الفيديوهات الرائجة في "ترند" اليوتيوب حيث وصلت مشاهدات الكليب بعد أيام قليلة لأكثر من مليون مشاهدة في حين اقتربت من ٢ مليون مشاهدة على التيك توك.

"أنا مش شمتان" من كلمات كوثر حجازي ألحان محمد النادي توزيع طارق عبد الجابر إدارة أعمال سيكا سمير، وحرص رشاد على توجيه الشكر لجمهوره الذي يدعمه ويسانده دائما وعلى آرائهم الإيجابية في الأغنية التي أسعدته بشكل كبير.

كلمات أغنية أنا مش شمتان

وتقول كلمات الأغنية:

انا مش شمتان

لكن من حقى اننا افرح انك زعلان

اول ما ندمت عرفت انك زينا انسان

بتحس و ليك قلب يحاسبك

ترجع ندمان

سيبنى افرح فيك

وانا شايف ندمك و عزابك

باينين فى عنيك

بقى كل مناك صدفه تشوفنى

او ارد عليك

مش قادر اعملك خاطر

مش حاسس بيك

و هلومك ليه

منا برضو عرفت اكسر قلبك

وانى أقسى عليه

ليه عزابك و تدارى ده انا فرحان بيه

وادى إلى ضحك فينا الاول

راجع خسران

دموعك بتبرد نارى

و ندمك بيخلص تارى

عشان خطرى أبكى كمان

محدش قالك تخسرني

هتفضل يا حبيبي فاكرنى

و هنسى و هتعيش ندمان

لو مهما داريت

انا شايف عينك قدامى بتقول و تعيد

وانا رايق جدا وانا شايف نارك بتئيد

هتموت لو احن و اقربلك انا زى زمان

يذكر أن آخر أغنيات محمد رشاد كانت اغنية "في غيابه تمام" من ألحان حسن سراج وتوزيع أسامة عبد الهادي وكلمات هشام عبد الحليم.

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