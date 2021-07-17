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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

احتفالية فنية بنادي سيتي كلوب طنطا بحضور "دياب" وتكريم أسر الشهداء.. صور

حفل سيتى كلوب
حفل سيتى كلوب

استكمالا لسلسلة النشاطات والاحتفالات الفنية وأيضا اللفتات الرائعة والنبيلة بتكريم أسر الشهداء، أقام نادى سيتي كلوب، فرع طنطا بمحافظة الغربية ، مساء يوم الجمعة، احتفالية كبري أحياها المطرب دياب، وذلك ضمن الجولة الغنائية والفنية التي تقدمها أندية سيتي كلوب  بفروعها المختلفة التي تم افتتاحها بعدد من المحافظات لتقديم تجربة مختلفة ومميزة للأعضاء.

 

وشهدت الاحتفالية تفاعلا كبيرا من أعضاء نادي سيتي كلوب بمحافظة الغربية الذين حرصوا على الحضور وسط أجواء أسرية مبهجة، حيث أعربوا عن سعادتهم التي لا توصف  بالتنظيم الرائع للاحتفالية ودور رجال الأمن في محافظة الغربية في تأمين الاحتفالية التي خرجت مشرفة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

 

أما اللقطة الأبرز في الاحتفالية والتي نالت تقدير واحترام جميع الحضور، فهي لحظة الوفاء والعرفان التي يحرص  عليها دائما مجلس إدارة شركة استادات الوطنية المالكة لأندية سيتي كلوب، من خلال تكريم عدد من أسر شهداء الوطن،  منهم أسرة الشهيد العقيد اركان حرب محمد فضل الله شامة، وأسرة الشهيد نقيب قوات مسلحة محمود الدسوقى نصر الله، وأسرة الشهيد العميد شرطة مالك مهران، وتم تسليم أسر الشهداء وأبنائهم دروع التكريم.

 

وكانت احتفالية نادي سيتي كلوب فرع بنها التي أقيمت الجمعة الماضي، شهدت تكريم عدد من أسر شهداء الوطن ومنهم أسرة الطيار مقدم طيار عبد الخالق سلامة عمار، والشهيد النقيب عبد الله الجندي، والشهيد العقيد مدحت طلعت حسن، وتم تسليم درع التكريم لأسر الشهداء وأبنائهم.

 

واقيمت احتفالية نادي فرع سيتي كلوب بطنطا وسط إجراءات احترازية مشددة، وتم تعقيم المكان المخصص للاحتفالية مع التأكيد على ارتداء الحضور الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

حفل سيتى كلوب

حفل سيتى كلوب

حفل سيتى كلوب
حفل سيتى كلوب
حفل سيتى كلوب
سيتي كلوب طنطا محافظة الغربية العقيد اركان حرب محمد فضل الله شام فيروس كورونا الكمامات دياب

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