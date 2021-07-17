الأسطورة حبيب الملايين.. جمهور الأهلي يشعل تويتر بهاشتاج كافئوا الخطيب في المغرب

تصدر اسم الأسطورة الكروية محمود الخطيب تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وطالب الجمهور بتكريمه وتقدير جهوده بهاشتاج “كافئوا الخطيب فالمغرب”.

وتفاعل مع الهاشتاج عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، وعشاق وجماهير النادي الاهلي، متمنين تحقيق النجمة العاشرة، ومقدرين جهود الخطيب واستحقاقه التكريم.

يذكر أن، فريق النادي الأهلي يستعد لمباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في التاسعة من مساء غد السبت باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

من جانب اخر، حرص رضوان بلال، أقدم مشجع للأهلي في المغرب، على إهداء محمود الخطيب رئيس النادي، رئيس بعثة الفريق في المغرب «بوكيه ورد» على هامش مران الفريق المقام حاليا على ملعب كهرماء، استعدادًا لمباراة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان المشجع الأهلاوي، قد حرص على حضور مران الفريق أمس لتشجيع الأهلي في نهائي إفريقيا.

ويقيم رضوان بلال في المغرب منذ ٤٣ عامًا تقريبًا، ويحرص على دعم الأهلي في جميع مبارياته التي تقام بالمغرب.

واستقبل محمود الخطيب المشجع الأهلاوي الذي يبلغ من العمر نحو ٧٥ عامًا في مران الفريق أمس، ورحب به لحرصه الشديد على حضور تدريبات الفريق ودعمه في النهائي الإفريقي، قبل أن يحضر المشجع مران اليوم ويهدي الخطيب «بوكيه ورد» تقديرًا منه لرئيس النادي.