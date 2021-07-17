عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موعد نتيجة الدبلومات الفنية ورابط الحصول عليها

نتيجة الدبلومات الفنية
نتيجة الدبلومات الفنية

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أن كنترولات الدبلومات الفنية ، انتهت من تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات

وقال المصدر أن مؤشرات تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية جيدة ، ومن المتوقع وفقا للتقديرات أن تكون نسب النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات مطمئنة في مختلف المواد.

وأشار المصدر إلى أنه ، تتم الان اعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات ، استعدادا لـ أن يتم عرض نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لاعتمادها رسميا، ثم يتم إصدار بيان رسمي لإعلان أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2021.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد لطلاب الدبلومات الفنية 2021 تفاصيل رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات.

حيث يمكن لمن يهمه الامر  الوصول إلى رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات ، من خلال متابعة اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 خلال شهر يوليو الجاري ، على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم .

فمن خلال بوابة مركز المعلومات سيصل طلاب الدبلومات الفنية إلى رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات وذلك بالضغط على http://nategafany.emis.gov.eg/

خطوات التعامل مع رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات
للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات ، يجب على طلاب الدبلومات الفنية 2021 اتباع الخطوات التالية :

اضغط على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021
اختر النوعية (صناعي - زرعي - تجاري - فندقي )
ادخل رقم الجلوس
اضغط على عرض النتيجة
استعدادات اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات
 

 

التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم طارق شوقي الدبلومات الفنية امتحانات الدكتور طارق شوقي

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز والقناة الناقلة

نهائي أبطال أفريقيا.. ماذا قدم موسيماني أمام كايزر تشيفز خلال 16 مباراة؟

فوجئت بتكريم الرئيس.. المهندس محمد عبد السلام: وصلنا 31 كيلو مياه بقرية محرومة

قصة جبل عرفات لها 4 روايات .. لا يعرفها الكثيرون

تونس تسجل عددا قياسيا في الوفيات اليومية بـ كورونا

لسبب غير متوقع.. عروس تطلب الشرطة لعائلتها وعريسها في يوم الزفاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

قناة مفتوحة ناقلة لـ مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا|وقرار من الكاف

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

قريبا في النيابة.. خالد الغندور يثير الجدل برسالة غامضة

إجازة عيد الأضحى.. هذه الفئات مستثناة من الأيام الرسمية الممنوحة من الدولة

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 13 منطقة بـ المنيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب غير متوقع.. عروس تطلب الشرطة لعائلتها وعريسها في يوم الزفاف

يصيب الأطفال.. انتشار فيروس جديد شديد العدوى من أعراضه الإسهال والقئ

زفاف في المستشفى.. شاهد كارثة تصيب عروس بسبب الرقصة الأولى|صور

لحظات مرعبة.. شاهد انهيار أرضي يبتلع المنازل بسكانها شمال ألمانيا|فيديو

فيديو

تلميح مباشر.. أحمد الفيشاوى يستفز محمد رمضان مرة أخرى

كملت الحتة الناقصة.. مشاهد من ارتباط خالد عليش وخطوبة كارولين عزمي

راجعين بالعاشرة.. أبرز تصريحات موسيماني والشناوي قبل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز "فيديوجراف"

أغرب قصة حب.. شقيقتان توأم تتزوجان من توأم ويعيشون بمكان واحد "فيديوجداف"

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ