فن التطريز بالقماش لرواد المركز الثقافى بطنطا

استكمالا لأنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة خلال اجازة الصيف، نظم المركز الثقافى بطنطا بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش، ورشة عمل فنية لتعليم رواد المركز فنون التطريز بالقماش تدريب الفنانة غادة فؤاد، مؤكدة ان التطريز يعتبر فن وفكرة بسيطة، يستخدمونه لتزيين الأقمشة بأنواعها المختلفة.

وللشهر الثانى على التوالى يستقبل المركز يوميا عدد كبير من زائرى منفذ بيع الكتب المقام ببهو المركز والذى يضم عناوين كتير لأمهات الكتب وارتفاع فى المبيعات خاصة مجلات وكتب قطر الندى، حيث تباع الكتب بأسعار مدعمة من وزارة الثقافة المصرية تبدأ ب 1 جنية، بهدف إتاحه الفرصة أمام الجمهور على المنتج الثقافى ووصول الثقافة الى جميع الفئات داخل المجتمع، كما استكمل نادى تكنولوجيا المعلومات الدورة التدريبية للرواد على برنامج adobe photoshop تدريب مصممة الجرافيك هاجر عبد الفتاح.