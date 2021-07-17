الأردن.. ارتفاع إصابات كورونا النشطة في المملكة إلى 7766

أظهرت بيانات وزارة الصحة الأردنية بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 7766 حالة حتى صباح اليوم السبت.

ووفق الايجاز اليومي للوزارة توفي 9879 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 7 وفيات الجمعة.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 760 ألفا و161 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 36 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 742 ألفا و516 حالة شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 190 مليونا و313 ألفا و909 حالات، شفي منها 173 مليونا و513 ألفا و417 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و92 الفا و91 شخصا حول العالم.