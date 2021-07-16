بايدن يستقبل ملك الأردن في البيت الأبيض .. الاثنين

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن، سيستقبلان ملك الأردن عبد الله الثاني وعقيلته الملكة رانيا وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، الاثنين المقبل.

ويبدأ ملك الأردن عبدالله الثاني زيارة رسمية للعاصمة الأمريكية واشنطن يوم 19 يوليو الجاري، يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض.

ويعد لقاء الرئيس الأمريكي مع ملك الأردن، الأول لزعيم عربي مع بايدن منذ انتخابه، وسيبحث الزعيمان لعلاقات الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر التطورات في المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن الملك عبد الله الثاني سيكون مرفوقا، في الزيارة، بالملكة رانيا العبدالله، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وكان العاهل الأردني اجتمع، أمس الخميس،ـ مع قائدة القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكينزي، والفريق أول ريتشارد كلارك، قائد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية.

وبحث ملك الأردن مع المسؤولين الأمريكيين، سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، خاصة في المجالين العسكري والأمني.