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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بشرى سارة.. الأرصاد: تغير حالة الطقس والرطوبة أول أيام عيد الأضحى

طقس أول أيام عيد
طقس أول أيام عيد الأضحى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس أول أيام عيد الأضحى المبارك، سوف يشهد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، يصاحب ذلك وجود نسب رطوبة مرتفعة في الجو على كافة الأنحاء.

 

طقس أول أيام عيد الأضحى

وقالت الأرصاد الجوية، إن طقس أول أيام عيد الأضحى، يكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

 

وتكون حالة طقس أول أيام عيد الأضحى ليلا، معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وباقي الأنحاء.

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وتبقى الظواهرالجوية المؤثرة في طقس أول أيام عيد الأضحى، هي نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

 

درجات الحرارة والرطوبة

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس أول أيام عيد الأضحى المبارك، كالتالي:

 

القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 25
السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 28
شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25
جنوب الصعيد 45 للعظمى والصغرى 24

 

أما عن نسب الرطوبة، خلال طقس أول أيام عيد الأضحى المبارك، كالتالي:
القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى والصغرى 30
السواحل الشمالية 85 للعظمى والصغرى 40
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 80 للعظمى والصغرى 40
شمال الصعيد 55 للعظمى والصغرى 30
جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15.

طقس أول أيام عيد الأضحى الأرصاد الجوية درجات الحرارة عيد الأضحى المبارك حالة طقس

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