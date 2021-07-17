تعليم مطروح: متابعة لحظة بلحظة لسير امتحان الكيمياء بجميع اللجان

أكد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح اليوم السبت أن غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم تتابع لحظة بلحظة مسار امتحانات اليوم السابع للثانوية العامة بكافة اللجان الامتحانية حيث يؤدى طلاب الشعبة العلمية الامتحان في مادة الكيمياء فترة واحدة لمدة ٣ ساعات.



وترأس وكيل الوزارة غرفة العمليات بحضور الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية وإسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام ورئيس اللجنة الثلاثية ومنى ناصف مدير عام الشئون التنفيذية وأعضاء الغرفة لمتابعة انضباط العملية الامتحانية والتواصل الفوري مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم وغرفة عمليات المحافظة وبالاتصال المباشر والمتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير منظومة العمل وتوافر الأجواء الامتحانية المناسبة مع تذليل أي عقبات.



وأكد سلامة أنه تم توفير الكمامات والحفاظ على المسافات الآمنة والإجراءات الوقائية والاحترازية بين الطلاب وتوفير أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير والكاشف الحراري أمام مقار اللجان على مستوى المحافظة مع توافر سيارة إسعاف، وطبيب معالج بكل لجنة.



وتمنى مدير تعليم مطروح التوفيق والنجاح لأبنائه طلاب الثانوية العامة لتحقيق نتائج جيدة تؤهلهم للالتحاق بكليات القمة وتحقيق طموحاتهم العلمية المشروعة ليكونوا نافعين لأنفسهم وأهلهم ووطنهم الغالي مصر.



كان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح قد تابع صباح اليوم السبت إجراءات نقل صناديق الأسئلة الخاصة بامتحان مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة (القسم العلمي) من مركز توزيع الأسئلة الرئيسي بمدرسة زاهر جلال الإعدادية في مدينة مرسى مطروح إلى اللجان الامتحانية بالإدارات التعليمية.



جاء ذلك وسط إجراءات أمنية مشددة وتدابير وقائية محكمة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بحضور إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام ورئيس اللجنة الثلاثية ورضا كبير رئيس مركز التوزيع.



وتابع وكيل الوزارة الإجراءات التأمينية الخاصة بصناديق الأسئلة الحديدية قبل تسفيرها إلى اللجان الامتحانية في كافة أرجاء مطروح مؤكداً أنه تتم مواصلة تطبيق الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقوات المسلحة لتأمين خطوط سير السيارات المسئولة عن تسلم الأسئلة والإجابات.

يذكر أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام يبلغ 649 ألفا و387 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية ، منهم 292 ألفا و852 طالبا وطالبة فى شعبة علمي علوم، و100169 طالبا وطالبة فى شعبة علمي رياضة، و256366 فى أدبي.