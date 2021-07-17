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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على استعداد مديرية الصحة بمطروح لعيد الأضحى

متابعة خطة التأمين الطبي للطريق الدولي.. صحة مطروح تعلن رفع حالة الطوارئ

مديرية الصحة بمطروح
مديرية الصحة بمطروح تستعد لعيد الاضحى

أعلن الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة، بانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ على مدار الساعة خلال الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك ولحين انتهاء الإجازات.

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ووجه البلتاجي للقيادات الإشرافية بالمديرية ومديري الإدارات العامة بالمرور اليومي والمتابعة الدائمة لجميع المنشآت الصحية بالمحافظة خلال فترة الإجازات لضبط الأداء والاطمئنان على تقديم الخدمة الصحية المطلوبة واللائقة لأهل المحافظة وزائريها.


كما وجه إلى ضرورة متابعة خطة التأمين الطبي للطريق الدولي والساحل الشمالي والتأكد من سرعة تقديم الخدمة الطبية وخاصة في حالة الحوادث والحالات الطارئة.
 

وأكد البلتاجي علي الالتزام بحل أي مشكلة على الفور وتذليل كافة العقبات من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.


من ناحية أخرى أكد البلتاجي أنه تم أمس الخميس إنهاء العمل بعناية العزل بالمستشفى العام والاستعداد لعودتها للعمل كعناية مركزة لأمراض القلب وذلك بعد تناقص أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.
 

وأوضح أنه تم العمل بعناية العزل في شهر مايو الماضي مع بداية الموجة الثالثة لفيروس كورونا بقوة ٨ أسرة مجهزة بشاشات مونيتور وأجهزة تنفس صناعي وجميع المستلزمات والواقيات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا المستجد وقد تم التعامل مع ٧٨ حالة حرجة كانت نسبة الشفاء والتعافي ٨٧ %.
 

توجه وكيل وزارة الصحة بالشكر لكل طاقم العمل بالمستشفى العام على ما بذلوه من جهد خلال فترة التعامل مع الموجة الثالثة لفيروس كورونا ووجه سيادته بجرد العناية وتعقيمها طبقاً لمعايير مكافحة العدوى وصيانة الأجهزة ورفع كفاءة المكان للاستعداد للعمل كعناية مركزة لأمراض القلب

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