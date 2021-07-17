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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قبل الإعلان عنها رسميا.. برلماني يتوقع ارتفاع أسعار البنزين 25 قرشا

ارتفاع أسعار البنزين
ارتفاع أسعار البنزين

توقع النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ارتفاع أسعار البنزين في مصر 3% أي ما يعادل 25 قرش خلال الثلاثة أشهر القادمة بعد اجتماع لجنة التسعير الربع سنوي والمقرر انعقاده خلال الساعات القليلة المقبلة.


وأوضح بدراوي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الحكومة تتحوط في تحريك أسعار البنزين، نظرا للظروف الاقتصادية الحالية وتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه سيكون من الصعب خفض أوتثبيت أسعار البنزين حتى لا تشكل عبئا على الموازنة، خاصة ارتفاع سعر برميل النفط عالميا.

 

ونوه النائب بأن تسعير البنزين في الخارج يتم بشكل يومي أي أن الأسعار تتغير كل يوم، إلا أنه في مصر يتم بشكل ربع سنوي كل 3 شهور وذلك كبداية لتقييم تجربة لجنة التسعير التي بدأت عملها في يوليو 2019.

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وتابع أن لجنة التسعير تحدد سعر البنزبن الجديد بناءً على عدة معطيات متعارفة، وهي سعر برميل النفط عالميا "مقارنة بسعره خلال الثلاثة أشهر السابقة، وأيضا سعره بالموازنة العامة"، وأيضا سعر صرف الدولار وأيضا حجم الاستهلاك المحلي.

 

كما هناك عوامل إضافية يتم الأخذ بها لتحديد أسعار البنزين الجديدة وهي بحسب القانون تحريك أسعار البنزين الجديدة كل ثلاثة أشهر بحد أقصى 10% صعودا وهبوطا عن السعر السابق، مهما كان حجم التغيير في المعطيات، وأيضا هناك عوامل احترازية مثل الظروف الحالية المتمثلة في فيروس كورونا وتداعياته السلبية الشديدة على القطاع والاقتصاد بشكل عام.

 

وجاءت أسعار المنتجات البترولية من شهر أبريل حتى يونيه 2021 كالآتي: 6,50 جنيه للتر البنزين 80 و 7,75 جنيه للتر البنزين 92 و 8,75 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 75ر6 جنيه للتر وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعى عند 3900 جنيه للطن.

البنزين مجلس النواب فيروس كورونا أسعار البنزين لجنة التسعير

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