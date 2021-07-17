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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حكيم لـ جمهوره: منمتش من امبارح بعد حفلت الساحل علشان ماتش الأهلي

حكيم
حكيم

شارك الفنان حكيم ، متابعيه بصورتين  له ، من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

 

وعلق حكيم قائلا: أنا خلصت الحفلة امبارح فى الساحل ومانمتش لحد دلوقتي واقف مستني نتيجة ماتش الأهلي ربنا يوفقهم ويفرحونا النهاردة.

 

ويلتقي الأهلى مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية بدوري أبطال أفريقيا مساء اليوم على ملعب محمد الخامس بدولة المغرب.

 

وصعد الأهلى إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد في في ذهاب الدور نصف النهائي،  على ملعب حمادي العقربي في رادس، وبثلاثية نظيفة في لقاء الإياب، على ملعب السلام في القاهرة.

 

على الجانب الآخر، يطمح كايزر تشيفز في مواصلة الحلم، بانتزاع الفوز من الأهلى في مباراة السبت،  والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

 

وتأهل كايزر تشيفز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد التغلب على الوداد بهدف دون رد، في لقاء الذهاب، في الدار البيضاء، والتعادل سلبيا، في مباراة الإياب، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

 

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفنى  للفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلى على دراسة فريق كايزر تشيفز بالفيديو، لتحديد نقاط القوة والضعف للمنافس قبل مواجهة السبت المقرر لها التاسعة مساء علي ملعب مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

 

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