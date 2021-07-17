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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنت الأسطورة.. أحمد عادل عبد المنعم يدعم الأهلي قبل النهائي الإفريقي

احمد عادل
احمد عادل

حرص  أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الأهلي سابقاً والجونة حالياً، على دعم ومساندة المارد الأحمر فى مباراته المقرر لها مساء اليوم السبت، أمام كايزر تشيفز فى نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وكتب حارس الاهلي السابق عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام ": "‏حارب علي البطولة بروح الأبطال العب برجولة موت علي الكورة إفريقيا للكبار وأنت الأسطورة ❤️❤️"

 

ويلتقي الأهلى مع كايزر تشيفز في المباراة النهائية بدوري أبطال أفريقيا مساء اليوم  على ملعب محمد الخامس بدولة المغرب.

 

وصعد الأهلى إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد في في ذهاب الدور نصف النهائي،  على ملعب حمادي العقربي في رادس، وبثلاثية نظيفة في لقاء الإياب، على ملعب السلام في القاهرة.

 

على الجانب الآخر، يطمح كايزر تشيفز في مواصلة الحلم، بانتزاع الفوز من الأهلى في مباراة السبت،  والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

 

وتأهل كايزر تشيفز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد التغلب على الوداد بهدف دون رد، في لقاء الذهاب، في الدار البيضاء، والتعادل سلبيا، في مباراة الإياب، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا

 

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفنى  للفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلى على دراسة فريق كايزر تشيفز بالفيديو، لتحديد نقاط القوة والضعف للمنافس قبل مواجهة السبت المقرر لها التاسعة مساء علي ملعب مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشاهد بيتسو موسيمانى عشر مباريات للمنافس سواء فى دورى جنوب إفريقيا أو دورى أبطال إفريقيا. وبحسب عضو بالجهاز الفني، فإن موسيمانى لم يعرف طعم الراحة منذ انتهاء مواجهة مصر المقاصة التى حسمها الفريق الأحمر 4-1 بالدورى حتى فى رحلة المغرب، حيث ظل طوال خمس ساعات يتابع المباريات ويدون.

 

وشاهد موسيمانى ست مباريات لكايزر تشيفز بدورى جنوب إفريقيا مع فرق بلومفونتين سيلتيك وجلانتس وموروكا سوالوز وليوباردز وأروز دربان وتى إس جالاكسي، كما شاهد أربع مباريات بدورى أبطال إفريقيا مع سيمبا التنزانى ذهابا وإيابا والوداد البيضاوى المغربى ذهاباً وإياباً. 

احمد عادل عبد المنعم حارس الاهلي السابق الجونة دعم الاهلي نهائي أفريقيا

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