مفيش إحساس.. تصريح صدامي من مي حلمي ضد تامر شلتوت| شاهد

هاجمت الإعلامية مي حلمي الفنان تامر شلتوت عقب نشر صورة تجمعهما سويًا من داخل الطائرة، دون التوضيح من البداية سبب نشر تلك الصورة.

وكتبت مي حلمي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "كل واحد عاوز يركب التريند وما بيخدش باله من أذيته لغيره.. بحب زمايلي وبحترمهم جدا لكن مش طبيعي بعد إعلاني لارتباطي بيومين تيجي تتصور معايا لما شوفتني في الطيارة بالصدفة، وتحط قلب على الصورة وتسيب عنصر التشويق للجمهور وما فيش إحساس بالغير".

وأضافت مي حلمي: "ليه؟ إيه الإفادة؟ كان ممكن زي ما وضحت للناس بعدها بست سبع ساعات، كنت تكتب صدفة حلوة زميلتي العزيزة مي أوقع، أنا بحب الكل وما بحبش أشوف الناس وحشة، مهما حصل لكن ده بيؤذيني أنا..".

وأنهت مي حلمي هجومها كاتبة: "ما كنتش مستاهلة القصة عشان حبة أخبار ملهمش لزمة غير إنهم يضروني في نفسيتي مش أكتر وقت فرحتي، معرفش كان المفروض أتصرف إزاي كنت أرفض الصورة لكن أكيد مش هعرف نوايا الغير".

وأثيرت حالة من الجدل عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، بين الإعلامية مي حلمي، والفنان تامر شلتوت بعدما نشر صورة جمعتهما، وضعت الجمهور في حيرة، وتساءل هل هو الشخص الذي أعلنت ارتباطها به منذ فترة أم لا.



وكتب تامر عبد حسابه علي" انستجرام": "للتوضيح...انا مسافر لشغل في شرم الشيخ وقابلت (الزميلة) مي، صدفة في الطيارة.. بس كده.. (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)".

وكانت الفنانة مى حلمى، أعلنت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام، من خلال خاصية “ستوري” عن قرب زواجها.

وقالت مى حلمى : "يا رب أشوف كل الناس فرحانة أدى".