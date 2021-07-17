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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر الأولمبي يصطدم بإسبانيا في مستهل مشواره بطوكيو 2020

منتخب مصر الاولمبي
منتخب مصر الاولمبي

يستعد منتخب مصر الأولمبي بقيادة المدير الفني شوقي غريب، للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

 

ويستهل منتخب مصر مبارياته بلقاء إسبانيا فى التاسعة والنصف صباح يوم الخميس 22 يوليو، ثم مباراة الأرجنتين في نفس الموعد يوم الأحد 25 يوليو، ويختتم الفراعنة مبارياتهم في المجموعة بمواجهة أستراليا فى الواحدة ظهرا يوم الأربعاء 28 يوليو.


وكانت بعثة المنتخب الأولمبي أعلنت سلبية المسحة الطبية الكاشفة عن فيروس كورونا، لجميع أفراد الجهاز الفني واللاعبين والتي جرت طبقا لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية.

 

وفي السياق نفسه، أكد أحمد مجاهد أن رباعي الأهلي "محمد الشناوي، حمدي فتحي، أكرم توفيق، صلاح محسن" من المقرر أن ينضموا إلى بعثة الفراعنة الأولمبي، بعد خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 19 يوليو حتى يكتمل القوام النهائي".

 

وأعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، قائمة الفراعنة، استعدادا لخوض وديتي جنوب إفريقيا خلال شهر يونيو الجاري.

 

وشهدت قائمة منتخب مصر لـ أولمبياد طوكيو، استدعاء إمام عاشور لاعب نادي الزمالك، بعد انتهاء عقوبة إيقاف  12 مباراة، من قبل اتحاد الكرة.

 

وجاءت قائمة منتخب مصر الأولمبي كالتالي:

 

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمود جاد - عمر صلاح - مصطفى شوبير.

 

خط الدفاع: أسامة جلال - محمد عبد السلام - محمد عبد المنعم -  أحمد رمضان بيكهام - محمود الجزار - كريم العراقي - أحمد أبو الفتوح كريم فؤاد.

 

خط الوسط: أكرم توفيق  -عمار حمدي - أحمد سعيد - ناصر ماهر - حسن علي -  محمد صادق - إمام عاشور أحمد عبد القادر  - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزي الحناوي - رمضان صبحي.

 

خط الهجوم: مصطفى محمد - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي - فادي فريد.

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