تعليم الكبار يواصل دورة إعداد معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها.. اليوم

قال الدكتور إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، أن المركز يواصل دورة إعداد معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها، والتي تؤهل حاملها للعمل في مجال تعليم اللغة العربية للأجانب داخل أو خارج مصر.

وأضاف السعيد خلال تصريحات لصدي البلد، أن الدورة تعقد أونلاين عبر تطبيق ZOOM في الفترة من ( 1 يوليو - 12 اغسطس ) ، بواقع ( 60 ) ساعة تدريبية ، أيام ( الأحد والثلاثاء والخميس ) من كل أسبوع من الساعة ( 7 - 10 ) مساء بتوقيت القاهرة .



وأشار مدير مركز تعليم الكبار الي تكلفة الدورة للمصريين (1800 جنيه مصري) ، ولغير المصريين ( 3700 جنيه مصري ) شاملة التدريب والمادة العلمية وشهادتين باجتياز الدورة بنجاح معتمدتين من جامعة عين شمس باللغتين العربية والإنجليزية .

وفي إطار جهود الدولة المصرية في تحقيق رؤية مصر 2030م والتي في مقدمتها إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون التمييز، وفي إطار نظام مؤسسي، وكفء وعادل، ومستدام، ومرن، وأن يكون مرتكزاً على المتعلم والمتدرب القادر على التفكير والمتمكن فنياً وتقنياً وتكنولوجياً، وفي اطار الدور المجتمعي لمركز تطوير التعليم الجامعي الذي تلاقت اهدافه مع هذه الرؤيه وتحت رعايه الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعه والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعه والدكتور ماجد ابو العينين عميد كليه التربيه ينظم مركز تطوير التعليم الجامعي مجموعه من الدورات التدريبية المتميزة للطلاب أون لاين عبر برنامج ZOOM بتخفيض خاص لطلبه جامعه عين شمس وطلبه الجامعات المصريه. حيث تتناول الدورات التدريبيه (الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب - ICDL - دوره المقابله الشخصيه والسيره الذاتيه – برنامج إعداد المدربين TOT .

وقد اكدت الدكتورة زينب محمد حسن خليفه مدير مركز التطوير الجامعي بجامعه عين شمس ان البرنامج التدريبي الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلى يعقد لمده شهر ونص بواقع 60 ساعة تدريبية وفي نهايه الدوره يحصل الطالب علي شهاده اجتياز الدوره معتمده من جامعه عين شمس مع امكانيه توثيقها من الخارجيه.

اعداد المدربين TOT

بينما برنامج اعداد المدربين TOT المكثف لمده 9 ايام بواقع 75 ساعه تدربيه يحصل الطالب علي شهاده اجتياز الدوره معتمده من جامعه عين شمس مع امكانيه التوثيق من الخارجيه المصريه.

اما دوره المقابله الشخصيه والسيره الذاتيه فتشمل معرفه القواعد الاساسيه والاخطاء الشائعه في كتابه السيره الذاتيه و التهيئه للمقابله الشخصيه بالاضافه لمهارات العرض والتقديم وملف الإنجاز لمده خمس ايام بواقع 50 ساعه ساعه تدريبيه يحصل الطالب علي شهاده اجتياز الدوره معتمده من جامعه عين شمس مع امكانيه التوثيق من الخارجيه المصريه.



للاستعلام والحجز:

مركز تطوير التعليم الجامعي-كليه التربيه – جامعه عين شمس– روكسي – مصر الجديده- القاهره

موبايل: 01012566311 - 01115299487

