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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: الدولة تشهد انخفاضا كبيرا في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

النائب محمد سلطان
النائب محمد سلطان

قال النائب محمد سلطان عضو مجلس النواب، إن التراجع في أعداد الإصابات والوفيات يعتبر مؤشرا جيدا، ودليل على أننا قاربنا على مرحلة “صفر إصابات بكورونا”، كما أن هناك قلة أيضا في أعداد الوفيات.
 

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ولفت سلطان في تصريحاته لـ" صدى البلد" إلى أنه أصبح هناك انخفاض في الحالات الخطيرة كما أن حالات الوفيات تصل لأقل مستوى لها، لافتا إلى أن الوصول إلى صفر إصابات ووفيات بكورونا، يتطلب اتباع الإجراءات الاحترازية والتعليمات والإرشادات الصحية للقضاء على الفيروس، فضلا عن التسارع في تلقي اللقاح.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة نجحت بدرجة كبيرة للغاية فى توفير لقاحات فيروس كورونا، كما أنها عملت على تنويع مصادرها للحصول عليه ، فضلا عن التحرك الجاد في انتاج اللقاح محليا .

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 799 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 222315  حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 77 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 6 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 283567 من ضمنهم 222315 حالة تم شفاؤها، و 16431 حالة وفاة.

الإصابات الوفيات كورونا عضو مجلس النواب النائب محمد سلطان

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