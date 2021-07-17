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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حصار منتخب مصر الأولمبي في فندق الإقامة بـ طوكيو.. اِعرف السبب

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

منع نظام الفقاعة الطبية التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" واللجنة الأوليمبية الدولية ، خلال المشاركة بأوليمبياد طوكيو، من مغادرة بعثة المنتخب الاولمبي لحجرة الفندق.

وأكد زغلول صيام المنسق الاعلامي لمنتخب مصر الاولمبي أن  اللاعبين يغادرون حجرتهم خلال أوقات الطعام والتدريب فقط، وتقيم بعثة المنتخب بالدور الخامس بأحد فنادق مدينة سابورو اليابانية.

يستعد منتخبنا الأولمبي، لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو في الفترة بين 23 يوليو إلى 8 أغسطس.

 

ومن المقرر، أن يتوجه الفريق صباح اليوم السبت إلى مدينة سابورو اليابانية، حيث تقام فعاليات المجموعة الثالثة في كرة القدم.

 

ويستهل منتخب الفراعنة تدريباته اليوم، استعدادا للمباراة الإفتتاحية في المنافسات أمام منتخب إسبانيا.

 

ووصلت بعثة منتخب مصر الأولمبي إلى طوكيو في الخامسة صباح أمس، الجمعة بعد رحلة طيران استغرقت حوالى 12 ساعة.
 

ويلعب المنتخب الأولمبي مبارياته ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات أسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

 

وتأهل المنتخب الأولمبي للأولمبياد، كونه بطل النسخة الأخيرة من كأس الأمم تحت 23 عاما.


ووقع اختيار شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي على 22 لاعبا للمشاركة، حيث تضم قائمة المنتخب الأولمبي ثلاثة لاعبين فوق السن وهم :"محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش"، لينهي الجدل الحاسم خلال الفترة الماضية حول اختيار اللاعبين.

 

وشهدت القائمة استبعاد محمد صلاح لاعب المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي عقب رفض مسئولي ليفربول بمشاركة اللاعب.

 

ومن المقرر بدء تجمع الفريق يوم الخميس المقبل 8 يوليو فيما سيعلن لاحقًا عن موعد سفر البعثة.


وفيما يلي قائمة اللاعبين كاملة:


لحراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد

الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي.


الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.


الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

 

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الأولمبية في الفترة من 23 يوليو الجاري وحتى الثامن من أغسطس المقبل.

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