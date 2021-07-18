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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص.. مدير التصوير أحمد المرسي يكشف عن صعوبات فيلم العارف

أحمد المرسي
أحمد المرسي

عبر مدير التصوير أحمد المرسي عن سعادته بمشاركته في فيلم العارف الذي يعرض في السينما حاليا، وكشف عن أبرز الصعوبات التي واجهته في العمل.


وقال أحمد المرسي لـ صدى البلد: “الفيلم أخذ منا وقت في التحضير، لأن كل مشاهده صعبة، وخاصة أن به الكثير من مشاهد الأكشن والحركة سواء في مصر أو التصوير في الخارج، كما أن مشهد التصوير تحت الماء لم يكن سهلا وتطلب منا مجهودا كبيرا، واستعنا بمعدات حديثة لتخرج الصورة بالشكل الأفضل”.

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عن الفيلم

"العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن خراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.


ويأتى قرار عرض فيلم لـ أحمد عز “العارف.. عودة يونس” بعد تأجيله أكثر من مرة، بسبب فيروس كورونا.


تم تصوير الفيلم  بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، واستخدم الفنان أحمد فهمي  خدعة للترويج للعمل حيث أوهم متابعيه أن حسابه الشخصى تم اخترافه، نظراً لأنه يلعب دور هاكر داخل أحداث الفيلم.

 

بعض متابعي أحمد فهمي اقتنعوا بأن حساباته تم اختراقها بالفعل وبدأوا تداول التعليقات ومحاولة فهم حقيقة ما يحدث لكن التعليقات الأكثر سخرية كانت من زملائه نجوم الفن.


على حسابه بموقع فيسبوك، تفاعل النجوم بسخرية مع صورة الهاكرز التي وضعها أحمد فهمي وعلق عليها قائلا:"الهاكر مش بس يقدر يخترق خصوصيتك.. ده قادر يفهم كل طباعك وده اللي بيخليه أقوى تهديد في العالم!".

 

ومن بين التعليقات الساخرة، كتب حساب أحمد السقا: "أمال عاملي فيها شبح وأنا بابا يلا وفي الآخر اتروقت"، فيما استخدم الفنان أحمد حلمي صورة كوميك شهير له من فيلم “كده رضا” قائلا:" مفاجأة مش كده"، فيما سخر أمير كرارة، قائلا: "هجامين البحر عملوها معاك يا نيرم".

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