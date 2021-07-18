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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخميس ذ شئ _

إثيوبيا علي شفا المجاعة.. حرب أهلية بـ تيجراي وهروب المستثمرين الدوليين

أبي أحمد
أبي أحمد

تشن إثيوبيا هجوما عسكريا جديدا على جبهة تحرير شعب تيجراي، وتحشد حكومة أبي أحمد مقاتلين من جميع أنحاء إثيوبيا وسط تحذيرات من عدم وجود حل عسكري للصراع.

 

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ويأتي التهديد بتجدد العنف بعد أن رفضت جبهة تحرير شعب تيجراي الدعوات لوقف إطلاق النار من جانب واحد من أديس أبابا.

ويدفع القتال المستمر، المنطقة إلى حافة مجاعة قاتله، مما قد يؤثر على الإمدادات الغذائية في أجزاء أخرى من البلاد. وهناك مخاوف الآن من أن إثيوبيا قد تشهد تكرار المجاعة عام 1984 التي أودت بحياة 200 ألف شخص على الأقل. حسب بعض التقديرات ، مات أكثر من مليون.


في وقت سابق من هذا الأسبوع، دعت الحكومة الموالين في ولايات أوروميا وسيداما وأمهرة الإقليمية للانضمام إلى جهود إخضاع المتمردين الشماليين في تيجراي، الذين تمكنوا من استعادة المدن الكبرى، بما في ذلك ميكيلي ، عاصمة تيجراي.كما تقوم منطقة الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية متعددة الأعراق بإرسال مقاتلين.

وفقًا للأمم المتحدة، فإن 91 في المائة من سكان تيجراي، وهم أكثر من خمسة ملايين شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية طارئة ويواجه الآلاف ظروف المجاعة.

ولا تزال الممرات الإنسانية مقيدة بسبب الصراع المتكرر، مما يمنع مجموعات الإغاثة من تقديم المساعدة.

وأعلن أبي أحمد، الشهر الماضي، أن الحكومة الفيدرالية أنفقت أكثر من ملياري دولار داخل منطقة تيجراي، باستثناء تكلفة العملية العسكرية. وقال إن الصراع كان من المفترض أن يكون قصير الأمد.

وحكمت جبهة تحرير شعب تيجراي، إثيوبيا بقبضة من حديد لمدة 27 عامًا بعد انهيار النظام الماركسي اللينيني عام 1991. كقوة مهيمنة في ائتلاف حكومي انتقالي، 


وأجرت جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي، في العام الماضي،  انتخابات إقليمية أعلن البرلمان الإثيوبي أنها "لاغية وباطلة"، وهو أحد العوامل العديدة التي أدت إلى اندلاع الأعمال العدائية في 4 نوفمبر. وقُتل الآلاف حتى الآن في حرب شملت انتشار العنف الجنسي وتدمير البنية التحتية للبلاد.

 

صورة استثمارية مشوهة


صدمت الحرب مستثمري إثيوبيا الدوليين، وتشمل هذه شركات المنسوجات من دول شرق آسيا التي نظرت إلى حكومة السيد أحمد كوجهة نموذجية لتوسيع عملها، مع وفرة العمالة الرخيصة ، واستقرار نسبي حتى العام الماضي.

وتعرض التقدم الاقتصادي المبكر الآن لضربة قوية، الشركات التي أقامت في مجمع صناعي بقيمة 100 مليون دولار في ميكيلي في عام 2017 غادرت إثيوبيا.

قال السيد ماديبو: "كانت إثيوبيا ضعيفة في بعض الأحيان، لكنها لم تكن منقسمة أبدًا، ولم تشهد أبدًا الكثير من النزاعات العرقية التي تودي بحياة الكثير من الناس، ولم يتم اختبار سيادتها كما كانت في السنوات الثلاث الماضية".

وانضمت منظمة العفو الدولية ، إلى لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية في الدعوة إلى إنهاء الاعتقال التعسفي لأبناء تيجراي في أنحاء إثيوبيا.

وقالت منظمة العفو إنه "عقب انسحاب قوات الحكومة الإثيوبية من أجزاء من تيجراي وإعلان الحكومة الفيدرالية عن وقف إطلاق النار من جانب واحد في 28 يونيو ، تم اعتقال واحتجاز سكان الاقليم بشكل تعسفي في الأسبوعين الماضيين في أديس أبابا".

 

وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كانت هناك تقارير واسعة النطاق عن حالات اختفاء وهجمات على مخيمات اللاجئين التي تأوي الآلاف من اللاجئين الإريتريين داخل منطقة تيجراي، التي قالت إنها لم تعد قادرة على الوصول إلى العديد من المخيمات.


إثيوبيا ليست فقط في حالة تفكك، إنها تتجه إلى حرب أهلية لا نهاية لها بين مختلف الجهات الفاعلة. لن تستفيد تيجراي ولا إثيوبيا من السيناريو الحالي للحرب والصراع. على المجتمع الدولي أن يشجع إثيوبيا على الانخراط في حوار وطني هادف من خلال مشاركة جميع الأطراف.

وبالنسبة لأديس أبابا، يمثل الصراع إلهاءًا آخر عن إيجاد حل دبلوماسي لبناء سد النهضة المثير للجدل، والذي أثار التوترات مع مصر والسودان.

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