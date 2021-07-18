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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التشيك تتصدر منافسات السباحة للتتابع المختلط ببطولة العالم للخماسي الحديث

صدى البلد

 
تصدر منتخب التشيك منافسات السباحة بنهائي التتابع المختلط ببطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات ، والتي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، في الفترة من 12 حتى 18 يوليو الجاري.


وجاء زوجي منتخب التشيك جاكوب ماليك وفيرونيكا نوفوتنا في المركز الأول برصيد 322 نقطة وزمن قدره 1:54.01 دقيقة بينما جاء ثنائي الفريق الثاني لمنتخب مصر مريم عامر ومحمد حسام في المركز الثاني برصيد 316 نقطة وزمن قدره 1:54.35دقيقة واحتل ثنائي إيطاليا أجنيسي بيتريكا وماريا ليفولسي المركز الثاني برصيد 317 نقطة وزمن قدره1:56.50دقيقة.


واحتل ثنائي منتخب مصر في الفريق الأول سلمى أيمن ومهند طارق المركز السابع برصيد 316 نقطة وزمن قدره 1:57.25 دقيقة.


وتقام الآن منافسات السلاح ثم بعد ذلك نقاط السلاح الإضافية والفروسية ويختتم اليوم بمنافسات الليزر رن وتسليم الميداليات للفائزين.


الجدير بالذكر أن حقق المنتخب الوطني للناشات والذي يضم سلمي أيمن أميرة قنديل و ملك خالد الجمعة الماضية فضية الفرق ، بينما حقق أمس منتخب الناشئين الذي يضم أحمد الجندي ، نور الدين كريم ، مهند طارق برونزية الفرق وحصد أحمد الجندي ذهبية منافسات الفردي.


ويشارك في البطولة 27 دولة وهم: بيلاروسيا والبرازيل وكندا والتشيك والإكوادور وفرنسا وجورجيا وألمانيا وجواتيملا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبيرو وبولندا وروسيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.


ويدير البطولة الدكتور شادي عبد العزيز، فيما يقود المنتخب الوطني رؤوف حسام المدير الفني للمنتخبات القومية وعمرو السيد المدير الفني للناشئين ومدربي السلاح أحمد الصغير ومحمد غيث ومحمد حسني ومحمد الصباحي وعبد الرحمن عادل وسامح مجدي، ومدربي السباحة طارق النويهي وخالد عصفور وعلي الوكيل، ومدربي الجري إيهاب سيد ومحمود السيد وهشام سليمان ومدربي الرماية إبراهيم سكر ومحمد علاء، ومدربي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي ويوسف جلال ومدرب اللياقة البدنية محمد الجمال ويوسف حسن طبيب العلاج الطبيعي ودكتور باسل جميل طبيب المنتخب القومى.

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البرازيل منتخب مصر المنتخب الوطني الفريق الأول محمد حسن بطولة العالم

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