عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

صدى البلد

 

خلال مشاركتي هذا العام بمعرض الكتاب لاحظت أن أغلب الزائرين من فئة الشباب، وكم كانت سعادتي بالغة عندما كنت أرقبهم من ركن الفتوى بالمعرض وهم يتبادلون الآراء حول كتاب ما، وكذلك وهم يلتقطون الصور التذكارية لبعضهم البعض، في هذه اللحظات استشعرت الأمل في شبابنا الذي طالما اتهمناه في أغلب الأوقات بالضياع، والسطحية، والتفاهة، والأكثر والأهم من ذلك ما لمسته منهم من الحرص على معرفة أمور دينهم  وذلك من خلال أسئلتهم لنا في ركن الفتوى؛ فمنهم من يسأل عن كيف يختار شريكة حياته، ومنهم من يسأل عن حقوق الملكية الفكرية وهل يحق له الانتفاع بها دون إذن صاحبها، أو دون دفع قيمة الاشتراك اللازم لها، ومنهم من يسأل عن هواية الرسم، وعن حكم بعض عمليات التجميل، وعن مشاكلهم مع الوالدين وكيف يتعاملون معها حتى لا يقعوا في دائرة العقوق، وكثير كثير من الأسئلة التي إن دلت فإنما تدل على أن شبابنا بخير وهم شباب واعد يبشر بالخير ويبعث الأمل في النفوس.

كما أنني لاحظت أن المعرض رغم كثرة عدد الفتيات والفتيان فيه إلا أن التعامل بينهم راقي؛ فلا تحرش، ولا بذاءة في الألفاظ، ولا مظاهر غير لائقة بين الولد والبنت، بل هم شباب مثقف وواع يتعاملون مع بعضهم بمنتهى الاحترام، ويقدمون لبعضهم المساعدة بكل حب ورضا.

ومن  الملفت للنظر أيضًا الشباب المتطوع  في المعرض الذين يساعدون الزوار، ويتفقدون ارتداء الكمامات والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وهم بذلك يضربون أروع الأمثلة في البذل والعطاء، وملء الوقت وسد الفراغ بعمل نافع ومفيد، بدلًا من الوقوع في براثن الجماعات التي تستغلهم لهدم الوطن والإفساد فيه، وهو من الترويح عن النفس بصورة مباحة، وتأدية لحق الوطن من خلال المشاركة المجتمعية في المعرض وقد صدق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني"  المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس).

إن شعار معرض الكتاب هذا العام" في القراءة حياة"، وهو شعار يرمز للشباب فالشباب هم الحياة، وهم من يبنون الأوطان، بل هم حياة الأوطان والأمم، وهم فلذات أكبادنا، ومن وهبنا حياتنا من أجلهم.

وأخيرًا أوجه تحياتي للقائمين على تنظيم معرض الكتاب لأنهم أتاحوا للشباب هذه الفرصة في المشاركة وهذا يؤكد وعيهم التام بأن الدولة كلما اغتنمت همم الشباب في العلم، والانتاج، وبناء الحضارة؛ زاد إنتاجها وحققت أهدافها، وفي المقابل لو أهدرت طاقات الشباب فسرعان ما ينهار أي مجتمع وتضيع قيمه بوهن شبابه.

فاللهم احفظ  شبابنا، واجعلهم زخرًا للإسلام والأوطان.

ترشيحاتنا

مش الزمالك.. بيع حسام حسن نجم سموحه وفرج عامر يعلق: نادي مفاجأة

مسيرة وزفة تجوب شوارع قرية "ميت حبيش" بالغربية تكريما لحفظة القرآن الكريم

الكاف يتغزل في جدو عقب تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

أمن القاهرة تعلن استعدادها لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى .. شاهد

فضل يوم التروية .. وماذا يفعل فيه الحجاج ؟

عمرو الليثي: بث شعائر الحج ويوم عرفة على جميع الإذاعات والتليفزيونات الحكومية والخاصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

شيكابالا يرد على جماهير الأهلي بطريقته الخاصة... شاهد

السودان تكشف آخر تطورات الملء الثاني لـ سد النهضة.. وخطورة الموقف على سد الروصيرص

غيبوبة تامة.. الفنان تامر مجدي يكشف آخر تطورات حالة ياسمين عبد العزيز

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز "خاص"

دعاء يوم التروية.. مستجاب ويفرج الهم

خناقة على ميت.. غُسل متوفاة يتسبب في قتيلين و5 مصابين بسوهاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

وزير الطيران يتفقد حركة التشغيل بمطار القاهرة ومركز العمليات IOCC .. صور

فيديو

السر في شيكابالا.. تفاصيل تراجع الزمالك عن تهنئة الأهلي بعد اللقب العاشر "فيديوجراف"

تطورات الحالة الصحية لـ ياسمين عبدالعزيز بعد دخولها العمليات للمرة الثانية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. القصة الكاملة لأزمة صورة مي حلمي وتامر شلتوت داخل الطائرة

بينما يستعد الطرفان لحرب جديدة .. إذلال جديد لـ آبي أحمد

المزيد

ساحة رأي

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. بدون مقدمات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

اﻟﻤﺰﻳﺪ