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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد العوضي لا يرد.. أشرف زكي: النقابة لا تعلم شيئا عن حالة ياسمين عبد العزيز

أشرف زكي
أشرف زكي

قال دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن النقابة لا تعلم أي شيء عن الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز.

 

وأَضاف أشرف زكي في تصريح خاص لصدى البلد: “النقابة حاولت التواصل مع الفنان أحمد العوضي زوج ياسمين عبد العزيز، للاطمئنان على حالتها الصحية ولكنه لا يرد على هاتفه”.

 

تطورات حالة ياسمين عبد العزيز:

 

ويكشف صدى البلد تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز ، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية أدت إلى نقلها للرعاية المركزة.

 

وتمكث حاليا ياسمين في الرعاية المركزة أملا في تحسن حالتها خلال الفترة المقبلة حيث لا صحة للأخبار التي تم تداولها بخصوص استقرار حالتها الصحية أو دخولها في غيبوبة.

 

وتعرضت ياسمين عبد العزيز لفيروس بالدم بعد خضوعها لعملية إزالة كيس دهني منذ خمسة أيام حيث تعود إصابتها بسبب عدم التعقيم الجيد لغرفة الرعاية المركزة أو انتقاله من أحد الأطباء والممرضيين المتابعين لحالتها.

 

وكتب أحمد العوضي عبر حسابه على موقع فيسبوك: "يا جماعة بعد إذنكم.. أي تصريح عن الحالة عن طريقي فقط.. وأنا مقلتش أي تصريح عن حالة ياسمين غير إني طلبت منكم دعواتكم.. وتمنياتكم لها بالشفاء العاجل.. شكرا ليكم". 

 

 

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إليسا توجه رسالة لـ ياسمين عبد العزيز: ‏الله يشفيها

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آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز "خاص"

واستطرد قائلا: "هي في الرعاية دلوقتي ومحتاجة دعواتكم .. دي كفاية إنها تهون عليها".

قام الفنان أحمد العوضي، بطلب الدعاء من الجمهور مجدداً لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد دخولها غرفة العمليات.

 

 

 

كتب أحمد العوضي: “يمكن ببان  قدامكم دايما قوي .. لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان علي وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا ... أنا ضعيف جدا من غيرك إنتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة ...   أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه ... بس انتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان إنتي وعداني وعد وهتتفذيه”.

 

وتابع قائلًا: “انا عاوزك تبقي كويسه وتقومي عشان اقولك اني لو كنت ببينلك اني بحبك مره فالحقيقي واللي جوايا اني بحبك الف مره ... وانا دلوقتي مش قوي زي ما انتي بتشوفيني انا دلوقتي ضعيف ضعيف جدا .. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما انتي بتاخدي قوتك مني انا كمان باخد قوتي منك”.

 

واختتم أحمد العوضي، حديثه قائلاً: "قومي عشان انا بحبك...  بحبك اكتر بكتيير من كل الكلام اللي انا كتبته .. اكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض من ايام حلوه ومواقف صعبه مرت علينا ... اكتر بكتير حتي من الموقف اللي احنا فيه دلوقتي .. انا بحبك  .

 

ادعولها تقوم بالسلامه زي ما انتو دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق .. هي دلوقتي محتاجه دعواتكم".

 

طلب الفنان أحمد حلمي من جمهوره الدعاء للفنانة ياسمين عبد العزيز بعد دخولها المستشفى، وذلك من خلال خاصية ستوري على على حسابه بإنستجرام.

 

وكتب حلمي على صورة لـ ياسمين":اختي الغالية ياسمين بتعمل عمليه صعبة ممكم تدعولها تقوم بالسلامة.

اشرف زكي دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ياسمين عبدالعزيز أحمد العوضى

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