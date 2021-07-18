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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد 18-7-2021

اسعار الذهب فى الامارات
اسعار الذهب فى الامارات

يعرض "صدى البلد"، أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم، الأحد، 18 يوليو 2021، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بـ الدرهم الإماراتى والدولار الأمريكي.



أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد
 


تتأثر أسعار الذهب في الامارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الامارات لجميع الأعيرة الذهبية مقابل الدرهم وفقا لموقع gold price today.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الامارات اليوم الأحد مقابل الدرهم والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في الامارات اليوم الأحد للجرام عيار 24 (214.14 درهم إماراتى ) أي ما يعادل (58.30 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الامارات اليوم الأحد للجرام عيار 22(196.30درهم إماراتى ) أي ما يعادل (53.44 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الامارات اليوم الأحد للجرام عيار 21 (187.38درهم إماراتى ) أي ما يعادل (51.02 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الامارات اليوم للجرام عيار 18 (160.16درهم إماراتى ) أي ما يعادل (43.73دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الامارات للجرام عيار 14 (124.19 درهم إماراتى) أي ما يعادل (34.01 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الامارات للجرام عيار 12 (107.07 درهم إماراتى ) أي ما يعادل (29.15دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الامارات لـ الأوقية (6660درهم إماراتى ) أي ما يعادل (1813 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الاماراتى لـ الجنيه الذهب (1499 درهم إماراتى ) أي ما يعادل (408.13دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الامارات لـ الكيلو (214139 درهم إماراتى) أي ما يعادل (58302 دولار أمريكي).
 


عوامل تحدد أسعار الذهب فى الإماراتى



تعتبر اسعار الذهب اليوم الامارات من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب اليوم في دبي ومختلف مدن الامارات قابلة للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وتالياً أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب في الامارات:

معدل الفائدة الرئيسية: يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

 

أسعار الذهب اليوم الأحد درهم إماراتى دولار أمريكي الذهب

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