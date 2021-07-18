مصرع أمين شرطة صدمته سيارة فى حادث بالبحيرة

حادث سير

لقي أمين شرطة مصرعه، صدمته سيارة مجهولة أثناء عبوره الطريق الزراعى أسفل كوبرى أبو حصيرة التابع لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، تم حفظ الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة بوقوع حادث اصطدام سيارة مجهولة بشخص أسفل كوبرى أبو حصيرة بالطريق الزراعى بمركز دمنهور.

تفاصيل الحادث

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع "إسماعيل. م. ع"، ٤٨ سنة، أمين شرطة بمديرية أمن البحيرة، ومقيم مركز المحمودية، تم نقل الجثة بمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .