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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حادث سير

مصرع أمين شرطة صدمته سيارة فى حادث بالبحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي أمين شرطة مصرعه، صدمته سيارة مجهولة أثناء عبوره الطريق الزراعى أسفل كوبرى أبو حصيرة التابع لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، تم حفظ الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

السيطرة على مشاجرة بين جزارين في البحيرة

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة بوقوع حادث اصطدام سيارة مجهولة بشخص أسفل كوبرى أبو حصيرة بالطريق الزراعى بمركز دمنهور.

تفاصيل الحادث 

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع "إسماعيل. م. ع"،  ٤٨ سنة، أمين شرطة بمديرية أمن البحيرة، ومقيم مركز المحمودية، تم نقل الجثة بمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

البحيرة دمنهور مصرع مندوب الداخلية أمين شرطة امن البحيرة النيابة العامة

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