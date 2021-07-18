سعر بيع وشراء الريال السعودى فى مصر اليوم الأحد 18-7-2021

ننشر أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 18 يوليو2021 وفقا لأخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.



أسعار صرف الريال السعودى اليوم

وسجلت أسعار صرف الريال السعودى ختام اليوم الأحد فى البنوك كالآتى: استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى عند 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك بلوم نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنوك ( عودة، HSBC، الأهلى المتحد ) نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.





ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى الاسكندرية نحو 4.11جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.





سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى( مصرف ابوظبي الإسلامي، أبوظبي الأول) 4.10 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.





سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنوك (تنمية الصادرات ، الأستثمار العربى أبوظبي) 4.15 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر ايران للتنمية نحو 4.04جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك التجارى الدولى CIB نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى المصرف المتحد نحو 4.03 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى البنك الاهلى مقابل الجنيه المصرى نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع .



وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى بنوك (التنمية الصناعية ، قطر الوطني QNB)نحو 4.12 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر نحو 4.16جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.08 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.





واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.06جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.





وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك الكويت الوطنىNBK نحو 4.07جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك البركة نحو 4.08جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع.





سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك الإمارات دبى الوطنى نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

