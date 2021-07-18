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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استعدادًا للعيد.. غرفة عمليات لمتابعة الشكاوى والطوارئ على مدار الساعة بمياه االشرب

مياه البحيرة
مياه البحيرة

أصدر  محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب لشركة مياه البحيرة تعليماته برفع حالة الطوارئ بكافة فروع الشركة، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

ووجه رئيس الشركة، بتشكيل لجنة أزمات لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة، لعرضها وحلها فورًا خاصة المشاكل المتعلقة بانقطاع المياه والكسر المُفاجئ بخطوط المياه ومشاكل الصرف الصحي.

مُؤكدًا ضرورة التواصل مع المواطنين والتعرف على مشاكلهم والانتقال السريع إلى أماكن الأزمات في حالة وجودها، كما قرر إلغاء الأجازات لأصحاب الأعمال المرتبطة بالتشغيل والمتابعة، كما تم العمل بنظام الورديات المستمرة على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع الجهات المسئولة.

 

وشدد المهندس " نشأت" على ضرورة انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة، واستمرار العمل بجميع المواقع التابعة للشركات، والمتابعة الميدانية لسير العمل، كما وجه برفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي مشاكل قد تظهر في الشبكات والمحطات.

فيما أكد على تواجد مديري الفروع والمحطات في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، ومتابعة مستمرة واتخاذ اللازم لتزيل أي شكاوى.

مُشيرًا إلى المتابعته على مدار الساعة مع غرفة طوارئ الشركة آخر المستجدات للتعرف على حالة الفروع والمحطات التابعة بالمحافظة.
 

جاء ذلك أثناء قيام المهندس محمدسعيدنشات 
رئيس مجلس الاداره بالمرور علي محطات المياه للاطمئنان علي ضغوط الشبكات الرئيسيه وجوده المياه للتغلب علي الاستهلاك الذائد في تلك الأيام قبل العيد الاضحي المبارك اعاده الله عليكم وعلي مصرنا الحبيبه بالخير والبركات  وارتفاع درجات الحراره في تلك الايام.

 

حيث قام بالمرور علي مراحل انتاج المياه بمعظم محطات الشركه  والمتابعه المستمره مع جميع مواقع الشركه بالفروع والمحطات لسرعه الاستجابه لائ شكوي ترد من المواطنين .

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