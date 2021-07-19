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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

أكلات عيد الأضحى
أكلات عيد الأضحى دايت

يعانى أصحاب الوزن الزائد ومن يتبعون أنظمة الدايت من حالة نفسية سيئة هذه الأيام بسبب أكلات عيد الأضحى حيث يشعرون بالرغبة فى تناول اللحوم اللذيذة وفي نفس الوقت يرغبن فى عدم زيادة الوزن والحفاظ على ما حققوه من نجاحات فى رحلة إنقاص الوزن.

وفى السنوات الأخيرة ابتكر خبراء الطهي طرق متعددة لعمل أكلات الدايت بمذاق شهى بل وابتكروا طرق جديدة لعمل لنفس الأكلات الشهية التى يعشقها الجميع ولكن بخطوات مختلفة ومقادير معينة بنسب محددة تجعل الأكلات الشرقية التقليدية طعام شهى مناسب للدايت.

نعرض لكم طرق عمل أكلات عيد الأضحى بـ وصفات دايت شهية ولذيذة لأشهر خبراء الطهي.

طريقة عمل لحمة الرأس في عيد الأضحى.. 6 وصفات لذيذة ومختلفة

طريقة عمل لحمة الرأس بالبطاطس للشيف شربيني

 

طريقة عمل تورلي باللحمة دايت

للشيف سالى فؤاد 

مقادير تورلي باللحمة دايت
ربع كيلو لحم مكعبات 

ملعقة كبيرة زيت

2 بصلة مكعبات  مشوحة 

كوب جزر مكعبات 

كوب كرفس حلقات

 2 كوب كوسة مكعبات 

2 ملعقة كبيرة صلصة

 ورق لورا 

ماء  حسب الاحتياج

ملعقة كبيرة نشا 

فلفل حار 

 ملح 

فلفل أسود


طريقة عمل تورلي اللحمة دايت
* حرمي اللحمة فى الزيت ثم يضاف البصل ثم يضاف الجزر و الكوسة و الكرفس وقلبيهم جيدا

* ضعي عليهم الصلصة و التوابل ثم تذاب النشا فى الماء و تضاف على النار ثم يضاف الماء حسب الاحتياج ويترك حتى تمام النضج ثم يقدم مزين بالفلفل الحار

 

طريقة عمل مكرونة بشاميل دايت

للشيف زينب مصطفى 


مقادير مكرونة بشاميل دايت
500 جرام مكرونة قلم  مسلوقة

150 جرام لحمة مفرومة  بدون دهن

3 ملعقة كبيرة دقيق شوفان 

3 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

 1 ثمرة فلفل احمر رومى  مكعبات كبيرة

نصف لتر لبن  خالى الدسم

نصف كوب ماء 

1 ملعقة كبيرة توابل لحمة

ملح فلفل أسود

 ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب 

بصلة  شرائح رفيعة

زيت زيتون  اختيارى


طريقة عمل مكرونة بشاميل دايت
* حمري البصل مع اللحمة المفرومة وزيت الزيتون يضاف جوزة الطيب والملح والفلفل وتوابل الدجاج والفلفل الرومي والصلصة ويشوح

* امزجي المكرونة مع اللحمة المفرومة وفي إناء آخر شوحي دقيق الشوفان مع اللبن والماء للحصول على البشاميل الدايت

*ضعى في صينية الفرن طبقة من البشاميل ثم المكرونة باللحمة وطبقة أخرى من البشاميل ويدخل الفرن ويقدم.

 

طريقة عمل ورق عنب دايت

للشيف سالى فؤاد 
مقادير ورق عنب دايت
نصف كيلو ورق عنب

 1 بصل 

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون 

1 كوب برغل

 2 ملعقة كبيرة صلصة 

150 جرام لحمة مفرومة 

ملح وفلفل 

رشة بهارات

1 كوب خضرة مشكلة  (بقدونس ،كزبرة، شبت، نعناع)

لقاع الحلة

2 طماطم شرائح 

6 فص ثوم 

1 بصل 


طريقة عمل ورق عنب دايت
* في حلة على النار يوضع زيت الزيتون مع البصل ويقلى على النار حتى يصبح شفاف

* يرفع من على النار ثم ضعى البرغل المنقوع والمصفى مع ملح وفلفل وبهارات وصلصة ولحم مفروم وخضرة

 

طريقة عمل كباب الحلة دايت

للشيف غادة التلي 
مقادير كباب حلة
كيلو لحم منزوع الدسم مقطع مكعبات

 2 بصلة مفرومة

معلقه كبيره ثوم مفروم 

2 معلقة بهارات

توابل لحمة 

معلقة فلفل احمر حلو 

ملح فلفل أسود

 2 معلقه زيت عباد الشمس

مرقة 

قطعة فحم


طريقة عمل كباب حلة
* فى حلة كبيرة على النار شوحى اللحمة مع ملعقة زيت طهى ثم ضيفى البصل والتوابل والبهارات والفلفل الاحمر الحلو

*  وقلبى ثم  ضيفى المرقة وخفضى درجة الحرارة ثم ضيفي قطعة فحم فى وسط الحلة وعليه قطعة لية دون ان تخلطى اللية باللحمة ثم غطى الحلة حتى اكتمال النضج

 

طريقة_عمل_كباب_الحلة
طريقة_عمل_كباب_الحلة
مكرونة-بالبشاميل
مكرونة-بالبشاميل
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ورق العنب
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