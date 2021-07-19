أخبار التوك شو.. محمد شريف: رسبت أول عامين في الكلية.. ووزير الأوقاف يكشف ضوابط صلاة العيد

تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والملفات الهامة نرصد لكم ابرزها خلال التقرير التالي:

وزير التموين: المخابز والمجمعات الاستهلاكية مفتوحة خلال أيام العيد



قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الخارجية إن مشروع حياة كريمة أكثر مشروع سيؤثر على تغيير وجه الحياة في مصر أن الرئيس السيسي راجع كافة الخطط في المشروع.

والدة محمد شريف: ربنا يكرمه ويبقى زي محمد صلاح



كشفت والدة مهاجم النادى الأهلى محمد شريف تفاصيل ممارسة ابنها لكرة القدم.

الثعابين تخرج من جحورها.. ارتفاع في درجات الحرارة خلال عيد الأضحى



قال محمد على فيهم، رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن صيف مصر مشهور بالارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.

مختار جمعة: صلاة العيد لن تقام في الزوايا والساحات



كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ضوابط صلاة «العيد»، مؤكدا أنها لن تقام في المساحات المفتوحة والزوايا.

وزير الأوقاف يكشف ضوابط صلاة عيد الأضحي ومدة الخطبة.. فيديو



كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ضوابط صلاة عيد الأضحي المبارك.

محمد شريف: رسبت أول عامين في الكلية وبابا كان بيشجعنى على لعب الكرة



قال محمد شريف مهاجم النادى الأهلى،أن والده كان يشجعه دائما على لعب كرة القدم.

سيد عبد الحفيظ يكشف أصعب موقف تعرض له الفريق في البطولة الإفريقية



قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن أصعب لحظة في البطولة كانت في مباراة فيتا كلوب بالكونغو حيث كان الفريق يحتاج للفوز وأي نتيجة أخرى كانت ستطيح بالأهلي خارج البطولة، مردفا "الجميع نسي هذه المباراة مع أنها كانت لحظة عصيبة وهامة وتعد أصعب مباراة".

بعد بتر قدمه.. وزيرة التضامن تتكفل بحالة اللاعب شريف الإنجليزي



استجابت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي لحالة اللاعب شريف الإنجليزي لاعب نادي شباب ناصر ملوي الذي بترت قدمه بسبب السرطان، معقبة: "ألف سلامة يا شريف هي محنة ولكنها أحيانا منحة وسنكون خير سند وعون، وسنوفر طرفا صناعيا وكافة سبل المعيشة للاعب".

أحمد موسى: الخطيب ناجح وجلب عقود رعاية للأهلي بمليار جنيه



قال الإعلامي أحمد موسى، إن رجال النادي الأهلي عملوها وحصدوا اللقب العاشر لدوري أبطال إفريقيا في ظل تحديات وصعوبات.