بعد بتر قدمه.. وزيرة التضامن تتكفل بحالة اللاعب شريف الإنجليزي

استجابت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي لحالة اللاعب شريف الإنجليزي لاعب نادي شباب ناصر ملوي الذي بترت قدمه بسبب السرطان، معقبة: "ألف سلامة يا شريف هي محنة ولكنها أحيانا منحة وسنكون خير سند وعون، وسنوفر طرفا صناعيا وكافة سبل المعيشة للاعب".



وقالت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "سيتم توفير طرف صناعي وقيمة إيجار سكن للاعب نادي ملوي الذي بترت قدمه"، لافتة: "طلب اللاعب هو طلب حقوق أكثر مما هو إنساني لأن الدولة تقدم كل الدعم للرياضيين".



وأضافت: "وزارة التضامن الاجتماعي معنية بتقديم الحماية الاجتماعية لكافة فئات الشعب المصري، ونحن معنيون أكثر بقضايا الإعاقة، وتم إنشاء كيان كبير للأجهزة التعويضية والأدوات المساعدة للمحتاجين".



شريف الانجليزي لاعب الصعيد يناشد مسئولى الرياضة إنقاذه من فراش الموت

تعرض شريف الانجليزي لاعب نادي ناصر ملوي بصعيد مصر باصابة سوف تعرقل مسيرته في ملاعب كرة القدم حيث أجرى اللاعب عملية تغيير مفصل الركبة وذلك بعد ظهور ورم خبيث في هذه المنطقة ويحتاج الي استئصاله مما ادى الى تآكل مفصل الركبة.

الجدير بالذكر أن هذا التدخل الجراحى يحتاج إلى تكلفة عالية جدا وباهظة الثمن وخصوصا فى وجود ورم خبيث . وفى ظل الحالة الاجتماعية والاقتصادية السيئة التى يعيشها اللاعب فإنه يبعث برسالة لكل المسئولين والعاملين في مجال كرة القدم و الرياضة بالوقوف إلى جانبه حتى يستطيع المرور من هذه المحنة .



والجدير بالذكر ان اللاعب لعب لأندية الوليدية وناصر ملوي ومنفلوط وغيرها ويبلغ من العمر 30 عاما.