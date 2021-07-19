تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الإثنين 19-7-2021

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الأثنين 18 يوليو2021 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر.



أسعار صرف الريال السعودي اليوم



وسجلت أسعار صرف الريال السعودي مستهل تعاملات اليوم الأثنين فى البنوك كالتالى: استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الأثنين فى بنك بلوم نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.



و سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الأثنين فى بنوك ( عودة، HSBC، الأهلى المتحد ) نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.





ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الإثنين في الإسكندرية نحو 4.11جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.





سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الأثنين فى( مصرف ابوظبي الإسلامي، أبوظبي الأول) 4.10 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.





سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الأثنين فى بنوك (تنمية الصادرات ، الأستثمار العربى أبوظبي) 4.15 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ايران للتنمية نحو 4.04جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك التجارى الدولى CIB نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى المصرف المتحد نحو 4.03 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى البنك الاهلى مقابل الجنيه المصرى نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع .



وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنوك (التنمية الصناعية ، قطر الوطني QNB)نحو 4.12 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر نحو 4.16جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الأثنين فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.08 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.





واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.06جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.





وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك الكويت الوطنىNBK نحو 4.07جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك البركة نحو 4.08جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع.





سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك الإمارات دبى الوطنى نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



