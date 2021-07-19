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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الكعبة المشرفة

ديلي ميل تنشر صورا مذهلة للكعبة المشرفة والحجاج

الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، صور مذهلة للحجاج اثناء تأدية مناسك الحج بكعبة المشرفة بالمملكة العربية السعودية، حيث اوضحت الصور عدد قليل للغاية من الحجاج يطفون حول الكعبة المشرفة قبل ليلة عرفات، في مشهد يعد جديد فاعين المسلمين حول العالم.

الكعبة المشرفة

واوضحت الصحيفة البريطنية، ان الحجاج المسلمون بدءوا في الوصول إلى مكة يوم السبت لأداء الحج الثاني الذي تم تقليصه في ظل قيود فيورس كورونا ، حيث لم يتمكن سوى 60.000 من المقيمين في المملكة العربية السعودية من التطعيمات الكاملة. 

وأظهرت صور حجاجا يطوفون بأقدس مواقع الإسلام على مسارات بعيدة اجتماعيا حيث كانت المملكة تأمل في تكرار موسم الحج العام الماضي الذي لم يشهد تفشي الفيروس.

 وقالت وزارة الحج إنه تم اختيار المشاركين من خلال نظام القرعة من أكثر من 558000 متقدم تتراوح أعمارهم بين 18 و 65 سنة. 

وكان يجب أن يتم تطعيم المتقدمين بشكل كامل وألا يعانون من أي مرض مزمن، في حين أن حج هذا العام أكبر عدداً من عام 2020 ، إلا أنه أصغر بشكل كبير مما هو عليه في الأوقات العادية.

الكعبة المشرفة

وقالت الصحيفة انه  بعد ركوب الحافلات إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة ، بدأ الحجاج في أداء "الطواف" ، الطواف حول الكعبة المشرفة ، فيما  وحمل كثير من الحاضرين مظلات لحماية أنفسهم من حرارة الصيف الحارقة.

الكعبة المشرفة
ديلي ميل الكعبة الحجاج الكعبة المشرفة لمملكة العربية السعودية

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