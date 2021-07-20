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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ومواصفات هيونداي أكسنت RB موديل 2022| صور

اسعار و مواصفات هيونداي
اسعار و مواصفات هيونداي اكسنت RB موديل 2022

تنتمي هيونداي اكسنت RB موديل 2022 إلى فئة السيدان، وتعد واحدة من اشهر الاصدارات التي تنضم إلى هذه الفئة داخل السوق، حيث تقدم السيارة عبر باقة من التجهيزات، ووسائل الأمن والسلامة، إضافة إلى برامج الرفاهية و التحكم، و التي تختلف بين فئة وأخرى. 

مواصفات هيونداي اكسنت RB موديل 2022

 

زودت هيونداي اكسنت RB موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة 125 حصان، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة غلى العجلات الامامية عبر علبة تروس أوتوماتيكي الاداء.

دعمت هيونداي اكسنت RB موديل 2022 بالعديد من وسائل الامن و السلامة مع اختلاف الفئات المطروحة حيث تضم، فرامل ABS مانعة للانغلاق، و مرايات جانبية كهربائية، و مستشعرات ركن، بينما ترتكز السيارة على جنوط معدنية و رياضية تتراوح بين 16 إلى 16 بوصة، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

كما تحتوي هيونداي اكسنت RB موديل 2022 على مصابيح أمامية و خلفية ذات لمسات انسيابية، و مصابيح ضباب على جانبي الصادم الامامي و الذي دعم بفتحات هوائية تمنح السيارة افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بينما جاءت السيارة بنسبة طول بلغت 4370 مم، و بعرض 1705 مم، و 1455 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تسع لـ 389 لتر، بالاضافة إلى تجهيزات داخلية للفئات عالية التجهيز مثل مقود حركة متعدد المهام و فتحة سقف كهربائية، إلى جانب التجهيزات القياسية.

اسعار السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2022 

 

الفئة الاولى أوتوماتيك موديل   TINTED GLASS 2022محرك 1600 سي سي بسعر 218.900 جنيه.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك  موديل  / SR / TINTED GLASS 2022 محرك 1600 سي سي بسعر 228.900 جنيه.

 

الفئة الثالثة أوتوماتيك  موديل / DAB ABS TINTED GLASS 2022 محرك 1600 سي سي بسعر 234.900 جنيه.

 

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل 2022  / DAB ABS PLUS TINTED GLASS محرك 1600 سي سي بسعر 244.900 جنيه.

 

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل HIGHLINE TINTED GLASS 2022 محرك 1600 سي سي بسعر 254.900 جنيه.

هيونداي اكسنت موديل 2022 مواصفات هيونداي اكسنت RB

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أسعار ومواصفات هيونداي أكسنت RB موديل 2022| صور

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