يوم عرفة.. الأرصاد السعودية تعلن توقعات الطقس اليوم الإثنين

أعلن المركز الوطني للأرصاد السعودي عن تفاصيل الطقس المتوقع على السعودية اليوم الإثنين، حيث صدر تنبيهات حول الطقس في مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض وعسير والقصيم والباحة.

وقال مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة المدينة المنورة إنها تشهد استمرار سُحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية.

وتشمل الحالة، المدينة المنورة وخيبر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين، وتستمر الحالة على بدر وينبع حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الاثنين.

وحذر مركز الأرصاد منطقة الرياض بأنها ستشهد أمطارا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة مناطق الدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الاثنين.

وأصدر المركز تنبيهات عدة لمنطقة مكة المكرمة بأنها تشهد استمرار أمطار رعدية. وتشمل الحالة مناطق الجموم والكامل، وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الاثنين،

وتشهد منطقة الباحة أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وقلوة وفرعة غامد الزناد، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.