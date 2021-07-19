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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حصيلة صادمة لضحايا موجة الحر في كندا

حر شديد
حر شديد

أعلنت السلطات الكندية، ارتفاع أعداد ضحايا موجة الحر الأخيرة التي ضربت مقاطعة كولومبيا البريطانية بكندا، حيث وصلت إلى 808 وفاة.

ووفقا لروسيا اليوم، فقد تم تسجيل هذه الوفيات في الفترة من 25 يونيو إلى 1 يوليو، حيث أدت موجة الحر إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات خطيرة في العديد من المناطق.

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وسجلت المقاطعة أكثر حرارة في 29 يونيو الماضي، وفي نفس اليوم الذي سجلت فيه قرية ليتون حرارة بلغت 46.9 درجة مئوية، مسجلة رقما قياسيا كنديا جديدا، إذ قالت خدمة الطب الشرعي إنه تم تسجيل 300 حالة وفاة في ذلك اليوم وحده.

ولم يؤكد المسؤولون بعد بالضبط عدد الوفيات التي كانت مرتبطة مباشرة بالحرارة من بين الـ808 حالات، فيما لاحظت رئيسة التحقيق، ليزا لابوانت، أن العديد من الوفيات شملت كبار السن الذين كانوا يعيشون بمفردهم في منازل "سيئة التهوية"، وقالت: "يتم حاليا التحقيق في جميع الوفيات المبلغ عنها لتحديد سبب وطريقة الوفاة..البيانات أولية وقابلة للتغيير".

 

درجات الحرارة السلطات الكندية كولومبيا البريطانية ارتفاع الحرارة في كندا موجة حر شديدة

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