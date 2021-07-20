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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البطيخ للدب والشلالات للنمور.. كيف تواجه الحيوانات بحديقة الجيزة الأجواء الحارة

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان

أكد الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان ، أن يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية سواء خلال جائحة كورونا أو من قبلها ، حيثُ أن وزارة الزراعة وفرت للحديقة أجهزة لقياس درجات الحرارة ، كما نشترط الدخول بالكمامة من البوابات وكذلك دخول الأماكن الأثرية مثل المتحف الحيواني وغيره .

 

وقال "رجائى" خلال حوار لـ "صدى البلد" إننا نحرص على أن يكون عدد الزائرين أقل من قبل ليصل عدد الزائرين بها من 7 آلاف زائر يوميا ، حتى أننا نشترط دخول الزوار من البوابات بالكمامة معلقا :" بنقدر نحكمها من خلال شراء التذاكر واللى بيدخل بيخرج مكانه زائر " ، كما يتم تعقيم الحديقة والحيوانات .

 

وأوضح "رئيس حديقة الحيوان" أن هناك فريق طبى متكامل لضبط درجات الحرارة بما يلاءم كل حيوان ، حتى أننا لم نجبر حيوان على العرض فيدخل ويخرج كما يشاء ولديه الحرية فى دخول المبيت فى أوقات الحر ، معلقًا :"مكان المبيت نفسه مجهز لتخفيض درجات الحرارة للحيوان فى ظل الحر الشديد ، كذلك نهتم بتغذية كل حيوان بحيث يتم إعطاء المرطبات والسوائل لبعض الحيوانات ، كذلك هناك مظلة على مياه الشرب لكل حيوان حتى تكون الماء باردة بصفة دائمة.
  

وأضاف : " هناك أطعمة يحبها الحيوانات فى هذا الحر فمثلا يتم إعطاء للزرافات الخس والفواكه ، وأيضًا يتم تقديم المثلجات والمشروبات المثلجة ، والفواكه  للشمبانزى وعائلة القرود ، والفواكه والبطيخ للدببة ، كذلك يتم تقديم الأرز بلبن والآيس كريم للدب" ، متابعًا :"معمول للنمور شلالات بالمبيت لأنها تحب السباحة في هذه الأجواء ".

جائحة كورونا الكمامة حديقة الحيوان الحيوانات زرافات

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