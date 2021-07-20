البطيخ للدب والشلالات للنمور.. كيف تواجه الحيوانات بحديقة الجيزة الأجواء الحارة

أكد الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان ، أن يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية سواء خلال جائحة كورونا أو من قبلها ، حيثُ أن وزارة الزراعة وفرت للحديقة أجهزة لقياس درجات الحرارة ، كما نشترط الدخول بالكمامة من البوابات وكذلك دخول الأماكن الأثرية مثل المتحف الحيواني وغيره .

وقال "رجائى" خلال حوار لـ "صدى البلد" إننا نحرص على أن يكون عدد الزائرين أقل من قبل ليصل عدد الزائرين بها من 7 آلاف زائر يوميا ، حتى أننا نشترط دخول الزوار من البوابات بالكمامة معلقا :" بنقدر نحكمها من خلال شراء التذاكر واللى بيدخل بيخرج مكانه زائر " ، كما يتم تعقيم الحديقة والحيوانات .

وأوضح "رئيس حديقة الحيوان" أن هناك فريق طبى متكامل لضبط درجات الحرارة بما يلاءم كل حيوان ، حتى أننا لم نجبر حيوان على العرض فيدخل ويخرج كما يشاء ولديه الحرية فى دخول المبيت فى أوقات الحر ، معلقًا :"مكان المبيت نفسه مجهز لتخفيض درجات الحرارة للحيوان فى ظل الحر الشديد ، كذلك نهتم بتغذية كل حيوان بحيث يتم إعطاء المرطبات والسوائل لبعض الحيوانات ، كذلك هناك مظلة على مياه الشرب لكل حيوان حتى تكون الماء باردة بصفة دائمة.





وأضاف : " هناك أطعمة يحبها الحيوانات فى هذا الحر فمثلا يتم إعطاء للزرافات الخس والفواكه ، وأيضًا يتم تقديم المثلجات والمشروبات المثلجة ، والفواكه للشمبانزى وعائلة القرود ، والفواكه والبطيخ للدببة ، كذلك يتم تقديم الأرز بلبن والآيس كريم للدب" ، متابعًا :"معمول للنمور شلالات بالمبيت لأنها تحب السباحة في هذه الأجواء ".