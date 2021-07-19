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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجهيز 2200 مسجد لأداء صلاة عيد الاضحي فى القليوبية

اوقاف القليوبية
اوقاف القليوبية

قال الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة أوقاف القليوبية انه تم تخصيص 2200 مسجد بمختلف أنحاء المحافظة أماكن صلاة العيد في محافظة القليوبية وفق إشتراطات وإجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد مع منع الصلوات في الساحات التي حذرت المديرية من إقامة أيا منها خلال صلاة عيد الأضحي المبارك.

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وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية انه رفع حالة الطوارئ وإنشاء غرفة عمليات مركزية تستمر حتي يوم الجمعة أخر أيام العيد ، مشيرا إلى التشديد علي أعمال التطهير بالمساجد الكبري المسموح بصلاة العيد فيها وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي أثناء الصلاة بهذه المساجد بنطاق المحافظة وعدم إقامة الصلاة في الساحات.


وأضاف أبو السعود أنه تم التشديد على عدم السماح بدخول الأطفال إلي أماكن صلاة العيد في القليوبية مع ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة لكل مصلٍ مع ضرورة اصطحاب المصلى الشخصي أيضا وذلك من باب الحفاظ على صحة الإنسان والمجتمع مع استمرار عملية النظافة والتعقيم بجميع المساجد استعدادا لاستقبال المصلين يوم عيد الأضحي.


واشار وكيل وزارة الاوقاف بالقليوبية الى أنه صدر تعليمات لكافة مديري القطاعات والإدارات الفرعية بمتابعة غرفة عمليات المديرية وأماكن صلاة العيد في القليوبية والتي يترأسها وتكثيف العمل في خلال عيد الأضحي المبارك لرصد أي مخالفة من شأنها أن تضر بالصالح العام للمواطنين حتى انتهاء خطبة الجمعة رابع ايام العيد.


من ناحية اخري قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة ميدانية بحي شرق شبرا الخيمة لمتابعة الحملة المكبرة التي شنها حي شرق شبرا الخيمة لإزالة تراكمات القمامة بشوارع الحي، وذلك باستخدام معدات حي شرق وغرب شبرا الخيمة وعدد من المدن المجاورة وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة القمامة بالحي ورفع القمامة اولا بأول .


وأكد المحافظ أنه تم إيقاف إجازات عمال النظافة  ورفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحي المبارك، مع استمرار العمل طوال أيام العيد على 3 ورديات يوميا سواء بالنسبة لعمال النظافة او العاملين بإدارات المتابعة الميدانية والإشغالات.


وتابع المحافظ أعمال الحملة حيث تم رفع ألف طن قمامة من شارع 135، وجاري رفع باقي التراكمات من شارع 15 مايو وشارع بهتيم اسكو، حيث وجه المحافظ بزيادة عدد المعدات والانتهاء من رفع تلك التراكمات خلال اليوم وغدا مشددا على تكثيف النظافة حول المساجد التي ستؤدى فيها صلاة العيد بالتنسيق مع مديرية الأوقاف. 


وتابع المحافظ الجولة بتفقد المحطة الوسيطة لجمع القمامة بشبرا الخيمة حيث التقي المحافظ بالعاملين بالمحطه بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام ووجه المحافظ برفع التراكمات المتولدة من مدينة شبرا الخيمة ونقلها الي المدفن العمومي بالعبور  كما التقي المحافظ بالعمال العاملين بالمحطة وهنأهم بعيد الأضحى المبارك. 


كما قام المحافظ اليوم بشن حملة لازالة الإشغالات بالطرق العامة حيث قام المحافظ بغلق ثلاثة كافيتريات بشارع الهيئة الزراعية بشرق شبرا الخيمة لتقديمهم الشيشة وعمل اشغال بالطريق العام كما تم تحرير محاضر لاصحابها علي ما قاموا به من مخالفات.


من ناحية اخري إستقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بمكتبه بديوان عام المحافظة نيافة الأنبا سيداروس أسقف الخصوص وعزبة النخل والمرج ووفد من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالخصوص للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك 
ورحب محافظ القليوبية بوفد الكنيسة مؤكدًا اعتزازه وتقديره بالروابط المتينة والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري، داعيًا الجميع من أبناء المحافظة للعمل بروح الفريق الواحد لاستكمال مسيرة التنمية وتحقيق المصلحة العامة للمواطنين .


وأعرب محافظ القليوبية عن سعادته بهذه التهنئة التي تؤكد على سلامة وقوة النسيج الوطني المصري معبراً عن مشاعر التقدير لهذه الزيارة داعياً الله عز وجل أن يعيد مثل هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

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