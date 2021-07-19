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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ممنوع حجز الأماكن.. تحذير من "الحرمين الشريفين" للمصلين في الحج

الحرم المكي
الحرم المكي

نبهت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، على المصلين في المسجد الحرام بعدم حجز الأماكن للصلاة فيمنع حجزها داخل الحرمين الشريفين، داعية حجاج بيت الله الحرام بضرورة التعاون فيما بينهم.

 

20 ألف سجادة على المصلين

 

وقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتوزيع أكثر من ٢٠ ألف من سجادات الصلاة على حجاج بيت الله الحرام وحقائب تحتوي على عدد من الأدوات المخصصة للتعقيم والتي تساعد الحاج على التقيد بالوقائية والإجراءات الاحترازية.

 

ويأتي توزيع سجادات الصلاة لحجاج بيت الله الحرام والحقائب، انطلاقا من مسؤولية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تجاه خدمة ضيوف الرحمن والحفاظ على سلامة وصحة قاصدي الحرم المكي الشريف.

 

يذكر أن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا" في موسمها التاسع تهدف إلى تقديم كافة الخدمات التي تعين الحاج على راحته وأداء مناسكه بكل يسر وسهولة.


3000 عربة كهربائية تخدم الحجاج

 

وخصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 3000 عربة كهربائية خلال موسم حج عام 1442هـ؛ للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام.

 

وأفاد مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام فهد بن شرار المالكي، أن إدارته تشرف بشكل مباشر على مشغلي العربات الكهربائية بالمسجد الحرام.

 

وذكر أن عمليات التعقيم تتم على مدار الساعة، ويجري حَالِيًّا التأكد من جودة العمل في العربات، ومراقبة حركتها، والتزامها بالمواقع المخصصة لها.

 

وتتم عملية الحجز للعربات الكهربائية عبر تطبيق "تنقل" ذَاتِيًّا، لتقليل التزاحم عند نقاط البيع والتسليم، مما يحقق التباعد الآمن بين ضيوف الرحمن.

 

وخُصص للعربات دور الميزانين بالدور الأول للطواف والسعي بها، ويمكن الوصول إليها من ثلاثة مداخل للمسجد الحرام وهي مدخل الشبيكة عبر جسر الشبيكة (باب64)، مدخل جسر أجياد، مدخل سلم الأرقم، مدخل المروة (فوق سطح دورات القشاشية).

تنبيه للمصلين
تنبيه للمصلين
الحرمين الشريفين المسجد الحرام المسجد النبوي المصلين حجز الأماكن حجاج بيت الله الحرام سجادة

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