نجم ريال مدريد ينتقل إلى ميلان الإيطالي

أعلن نادي ريال مدريد وصيف بطولة الدوري الإسباني عن رحيل إبراهيم دياز مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي اي اس ميلان الإيطالي .

وأصدر العملاق الإسباني بيانًا رسميًا يؤكد من خلاله أن دياز انتقل إلى ميلان على سبيل الإعارة لمدة موسمين حتى 30 يونيو 2023.

وكان إبراهيم دياز لعب على سبيل الإعارة في الموسم الماضي مع ميلان، وسجل 7 أهداف في إجمالي 39 مباراة مع الروسونيري.

وأعلن نادي ميلان أن اللاعب الإسباني البالغ من العمر 21 عامًا سيرتدي القميص رقم 10 مع الفريق الإيطالي، تحت قيادة المدرب ستيفانو بيولي.