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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تطلق تحديثا مهما لمستخدمي هواتف POCO X2

شاومي تطلق تحديثا
شاومي تطلق تحديثا مهما لمستخدمي هواتف POCO X2

تعمل شركة شاومي الصينية على إضافة التحديثات باستمرار لهواتفها الذكية، وقامت فى آخر تحديث لها بإضافة واجهة المستخدم MIUI 12.5 المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11 لهاتفها الذكي POCO X2  من علامتها التجارية الفرعية بوكو. 

 

وسيضيف التحديث الجديد من شاومي، العديد من التحسينات على هاتف شاومي الذكي POCO X2، بالعمل على تحسين الأمان لنظام التشغيل، استجابة فورية للإيماءات، وقوة عرض أكبر بمقدار 20 مرة عن السابق، وإضافة اختصارات للإيماءات، إضافة إلى تطبيق Notes جديد مع أدوات للرسم، وكذلك تحديث أمان أندرويد حتى يونيو 2021، وذلك وفقاً لموقع "Newsbytesapp".

 

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ويأتي تحديث واجهة المستخدم MIUI 12.5 للهاتف الذكي POCO X2  فى الهند بإصدار رقم MIUI v12.5.1.00.RGHINXM  بحجم 610 ميجابايت، يتم طرحه كـ نسخة تجريبة لأعداد محدودة من المستخدمين، يليه إصدار على نظاق أوسع. 

 

ويأتي هاتف POCO X2 من شاومي بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس6.6 بوصة، بجودة عرض FHD+، وبدقة 1080X2400 بكسل، بمعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، وتدعم تقنية HDR10، بالإضافة إلى نوتش على شكل ثقب، وحواف نحيفة، مع قارئ بصمة الأصابع مثبت على جانب الهاتف.

 

ويحتوي هاتف POCO X2 الذكي على كاميرا رباعية خلفية، الرئيسية منها تأتى بدقة 64 ميجابكسل، مع كاميرا قائقة الإتساع بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل، وأخر لتصوير العمق بدقة 2 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 20 ميجا بكسل، مع عدسة لتصوير العمق بدقة 2 ميجا بكسل.

 POCO X2

ويعمل هاتف شاومي الذكي POCO X2، بمعالج Snapdragon 730G، من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت، ويحزم بطارية سعة 4500 مللى أمبير فى الساعة، يدعم تقنية الشحن السريع بقوة 27 واط، كما يدعم الأتصال اللاسلكي Wi-Fi، والبلوتوث Bluetooth 5.0، وGPS، إضافة إلى مقبس سماعة الرأس، ومنفذ شحن من نوع Type-C.

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