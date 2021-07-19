أخبار الحوادث..انتشار الشرطة بالقاهرة لتأمين احتفالات العيد.. والبائع قاتل زميله بالمرج يمثل جريمته

انتشار قوات الأمن فى شوارع وميادين القاهرة لتأمين احتفالات المواطنين بالعيد

بدأت أجهزة الأمن بالقاهرة فى تنفيذ الخطة الأمنية لتأمين صلاة عيد الأضحى واحتفالات المواطنين بعيدهم ، حيث عززت القوات من تواجدها بكافة المواقع المحددة طبقا لخطة التأمين ، وذلك خلال إجازة عيد الأضحى المبارك .

وكانت كافة الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد أعلنت استعدادها لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى ، بعد اجتماع اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة مع اللواءات نبيل سليم مدير المباحث وعمرو البيلي مدير المرور وانتصار منصور مدير الحماية المدنية بكافة القيادات الأمنية بالمديرية وتم خلاله نقل تعليمات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق للعمل على تنفيذ خطة شاملة لتأمين كافة المنشآت الحيوية ، وكذا أماكن احتفالات المواطنين بالعيد.

البائع قاتل زميله بالمرج يمثل جريمته ويعترف: مرضيش يدفع اللي عليه

أدلى البائع المتهم بقتل زميله باعترافات تفصيلية خلال التحقيق معه أمام رجال المباحث ، حيث قرر أنه قام بتمزيق جسد المجني عليه بمطواة كانت بحوزته لرفضه دفع أموال أقرضها له منذ فترة ولم يقم بسدادها .

وبحضور ممثل عن النيابة العامة ووسط حراسة أمنية مشددة قام المتهم بتمثيل جريمته بمسرح الجريمة .

وكانت منطقة المرج قد شهدت جريمة قتل بشعة، عندما مزق بائع جسد زميله ليلقي مصرعه فى الحال ، بسبب خلافات مالية وتم ضبط مرتكب الواقعة.

اعتراف خطير من سيدة بالتخلص من ابنة شقيق زوجها بالمنوفية

في واقعة مؤسفة اعترفت سيدة بقتل طفلة ابنة زوج شقيقها بمدينة أشمون في محافظة المنوفية بسبب خلافات الميراث بينهما.

جاء ذلك عقب تغيب الطفلة منذ يوم الجمعة الماضية في ظروف غامضة وأثارت الشكوك حول منزل عمها بسبب الخلافات القديمة بينهم بسبب الميراث.

واعترفت " س.غ.ا " 40 عاما بقتل الطفلة هدى رشاد البالغة من العمر 10 أعوام حيث عثرت قوات الأمن علي جثة الطفلة" هدي" داخل جوال في الطابق الثالث من منزل والد المتهمة.

وتبين من تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة تدعي " س. غ. أ" 40 عامًا زوجة عم الطفلة.

سعودية تحرر محضرا ضد شاب بقويسنا " بعتت له 90 ألف جنيه عشان يتجوزوا"

في واقعة أثارت الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حررت سعودية الجنسية محضرا بقسم شرطة قويسنا تتهم فيه شابا من قرية في مركز قويسنا بالاستيلاء منها علي مبلغ 90 الف جنيه بحجة تجهيز نفسه للزواج منها وطلب منها النزول للقاهرة.

بدأت الواقعة منذ عامين عندما تعرفت سيدة سعودية تبلغ من العمر 34 عاما علي شاب يبلغ من العمر 19 عاما ويعمل في أحد المخابز بقرية تابعة لمركز قويسنا من خلال شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وساد التواصل بينهما ووعدها الشاب بالزواج منها ولكن ظروفه الاجتماعية غير مناسبة فطلب منها أموالا لتجهيز نفسه وتجهيز منزل الزوجية حتي يستطيع إتمام الزواج.

وظلت ترسل له أموالا علي مدار عامين ووصل المبلغ حتي 90 الف جنيه واتفقا علي الحضور لمصر للزواج.

حضرت السعودية عقب اتفاق بينهما ولكنه هرب منها ورفض الرد علي مكالمتها وتهرب منها فلم تجد السعودية حلا سوى تحرير محضر بقسم شرطة قويسنا.