توجيه الكرسي المتحرك باستخدام حركة العين مشروع تخرج طلبة حاسبات عين شمس

نفذ طلاب كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس مشروع تخرج لتوجيه الكرسي المتحرك باستخدام حركة العين.



ويعتمد هذا المشروع على معالجة الإشارات والذكاء الاصطناعي حيث انه يتم قراءة إشارات العين EOG بجهاز متخصص آمن تماما ثم يتم معالجتها و تصنيفها باستخدام الذكاء الاصطناعي إلى الاتجاهات يمين أو شمال أو أعلى أو أسفل أو فى المنتصف او الرمش مرتين ومن ثم يتم إرسال هذا الاتجاه الناتج للكرسي عن طريق مكونات إلكترونية ليتم تحريكه. الحركة يمين او شمال تحرك الكرسى يمين او شمال بالنسبة لأعلى تعنى تحريك الكرسي للأمام حركة اسفل تعنى تحريكه للوراء و الرمش مرتين لإيقاف الكرسي مكانه.

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تساعد هذه الفكرة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة منهم من فقد أطرافه او أصحاب الشلل النصفي أو الشلل الدماغي .. الخ، على الحركة بالكرسي دون مساعدة من أحد.

أثناء العمل على الفكرة حصلت على المركز الخامس من بين اكثر من 255 فريق في مسابقة _VOIS Hackathon التابعة لشركة فودافون للحلول الذكية التي اتمت في مارس 2021.

وأيضاً تم دعم هذه الفكرة مديا من قبل برنامج مشروع بدايتي (Bedayty Project) الذي تقدمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (ASRT) بالشراكة مع "الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (AASTMT)".

تحت اشراف

د. منال محسن طنطاوي أستاذ مساعد بقسم الحسابات العلمية، المعيدة/ رضوى رضا بقسم الحسابات العلمية

شارك في هذا المشروع الطلاب:

١- احمد محمد عبدالحفيظ

٢- احمد اسامه محمد فتحي

٣- بسنت إيهاب مصطفي

٤- آية الله محمد التابعي

٥- أسماء علي الشيخ