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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

نتائج الفصل الدراسي الثاني مرحلة البكالوريوس والتعليم المدمج بزراعة عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أنه تم الاعلان عن   نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ مرحلة البكالوريوس و التعليم المدمج ويمكن للطلاب معرفة النتائج من خلال هذا اللينك اضغط هنا .

 

وأكد الدكتور أحمد عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد ، أن نسبة النجاح كبيرة بين جميع الفرق بالكلية، منوها إلي أن جائحة كورونا المستجد لم تؤثر على سير العملية التعليمية.

 

وأشار عميد زراعة، إلي إنه خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لم نكتشف أي حالات كورونا بين الطلاب، مشددا علي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.


وتابع أن الكلية تقوم بتنظيم العديد من الدورات العملية لدمج طلاب الكلية بسوق العمل واكتساب الخبرات.

وأضاف الدكتور أحمد جلال،، أنه تم عقد دورة مبادئ تربية النحل والتي نظمها قسم وقاية النبات بالكلية بجانب دورات تدريبية تشمل مجالات نظم الزراعة الحديثة بدون تربة، وتدوير المخلفات الزراعية والمنزلية وإنتاج الأسمدة العضوية، وتنسيق النباتات تحت الظروف الصحراوية.

وأشار عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إلى أن الكلية تحرص دائما على التواصل مع الكيانات الاستشارية الهامة للربط بين العلم وآليات التطبيق.

وأكد أنه تم الاتفاق مع واحدة من أكبر المراكز الاستشارية في مجال تغذية الدواجن والتي يرأسها الدكتور مسعد هاشم، وهو أحد أبناء زراعة عين شمس، ويعد واحداً من أهم الاستشاريين في مجال تغذية الدواجن محلياً واقليمياً.
 

 

الجدير بالذكر قام  الدكتور  محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس بتكريم طالبين بكلية الزراعة بالجامعة واهدائهم شهادة تقدير وذلك لمشاركتهم في أبحاث علمية تم نشرها دولياً بحضور  ا.د احمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس ، أ.د. نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعه لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه السابق.

حيث تكريم الطالب مصطفى فتحي الطالب في المستوى الرابع بالبرامج الجديده بيوتكنولوجي بكلية الزراعة لمشاركته في نشر  بحث دولي فى مجال Bioinformatics
في 6.6  Cell Journal impact Factor  ذات معال التأثير.

كما تم تكريم الطالب محمد عبد الفتاح فى المستوى الرابع بالبرامج الجديدة بيوتكنولوجى لمشاركته فى بحث فى مجال الجينات.

و أعرب أ.د. محمود المتينى عن سعادته بمستوى الأبحاث المقدمة من طلبة كلية الزراعة والتى اهلتها للنشر الدولى، مؤكدًا أن جامعة عين شمس تقدم دائما كل الدعم المطلوب لأبنائها  للارتقاء بمجال البحث العلمى .

و توجه ا.د. أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس بالشكر لرئيس الجامعة لدعمه المستمر لطلبة كلية الزراعة ، مؤكداً أن تكريم رئيس الجامعة للطلبة المتميزين اليوم فى مجال البحث العلمى يعد حافزا جيد للطلاب لبذل المزيد من الجهد فى المستقبل.

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