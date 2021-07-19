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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هاني رمزي: عادل إمام علمني الخيال على خشبة المسرح

هاني رمزي
هاني رمزي

قال الفنان هاني رمزي، إن أول من ساعده واستقى منه العلم  في تعلم  "خيال المسرح" هو الفنان الكبير الزعيم عادل إمام قائلاً "وأنا طفل أبويا وأمي كانا دائماً حريصين على مشاهده المسرحيات في المسرح ووالدي كان محاميا وامي مدرسة لغة فرنسية وكانا محبين للفن وحريصين على اصطحابنا  أنا وإخوتي إلى السينما والمسرح بالأخص مسرحيات عبد المنعم مدبولي ومحمد نجم وفؤاد المهندس  وسعيد صالح ومحمد صبحي".

وتابع  خلال  حواره ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" قائلاً:"وأنا صغير رحت وشاهدت مسرحية " شاهد ماشفش حاجة " للزعيم  عادل إمام  وقتها كان معه طفل وطفلة على خشبة المسرح وبعدين قلت لوالدي أنا  نفسي أبقى مكان الولد الصغير ده على خشبة المسرح وحبيت الفن والمسرح من المسرحية دي للفنان عادل إمام".

وأوضح أنه الوحيد بين إخوته الذي أصبح فناناً ويعمل بقية إخوته في سلك المحاماة والقضاء على غرار والده قائلاً: "أنا الوحيد اللي فلت من المجال ده".

وحول ردة فعل والده بعد قراراه امتهان الفن قال: "وأنا طالب في كلية تجارة جامعة القاهرة كنت بجيب أبويا يتفرج عليا على خشبة المسرح في الجامعة وكنت بعمل مسرحيات وقتها في الجامعة الذي كان مسرحاً تخرج فيه مجموعة كبيرة من نجوم  المسرح الذي أحببانهم".

هنأ الفنان هاني رمزي عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ يوتيوب ” متابعيه بعيد الأضحى .

ونشر هاني رمزي فيديو قائلاً : كل عام وانتم بخير ، وعيد سعيد عليكم وعلى بلدنا  وعلى العالم العربى .

ويستعد الفنان هاني رمزي والفنانة داليا البحيري لتقديم  مسرحية أبو العربي في ميشن إمبوسبيل ثالث ورابع أيام العيد   على مسرح جراند طيبة مول في مدينة نصر .

قصة مسرحية أبو العربي في ميشن إمبوسيبل.

وتدور أحداث مسرحية أبو العربي حول شخصية أبو العربي الشهيرة “ هانى رمزى ” التي تقع في صدفة أنه يشبه العالم الشهير هادي الفرماوي الذي اختفى منذ عدة أعوام، ما يجعل فكري المحامي يستغل ذلك الشبه ويقنع أبو العربي بتنفيذ المهمة المستحيلة.

أبطال عمل مسرحية أبو العربي في ميشن امبوسيبل

أبطال مسرحية أبو العربي في ميشين امبوسيبل هم هانى رمزي، وداليا البحيري، وأحمد فتحي، وحجاج عبد العظيم، ومحمد جمعة، وليلى عز العرب، وعمرو عبد العزيز، والمسرحية من تأليف محسن رزق، وإخراج تامر كرم.

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