بمناسبة عيد الأضحى.. 4 أيام راحة سلبية للاعبي سموحة

منح أحمد سامي المدير الفني لسموحة لاعبي الفريق 4 أيام راحة بمناسبة عيد الأضحي بداية من وقفة عرفات .

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تدريباته رابع أيام العيد استعدادا لمباراة بيراميدز في كآس مصر والمقرر لها يوم 5 أغسطس المقبل .



وخاض سموحة مباراتين وديتين حيث تمكن من الفوز على مركز شباب كفر الدوار بخماسية يليها مياه البحيرة بثلاثية



وفي سياق آخر ستقر أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة،على خوض ثلاث مباريات ودية خلال فترة توقف الدورى الحالية.

وقرر سامى خوض وديتين قبل إجازة عيد الأضحى،امام منتخب كفر الدوار يوم السبت المقبل فى تمام الساعة السادسة بملعب النادى،وامام فريق مياه الإسكندرية يوم الاحد .



كما قرر المدير الفنى خوض مباراة أمام الإسماعيلي يوم ٢٧ من الشهر الجاري ..وذلك فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة فريق بيراميدز بدور ال١٦ من كأس مصر والمقرر لها



يوم الخميس الموافق الخامس من أغسطس المقبل باستاد السويس فى تمام الساعة السابعة مساء.

سموحة يستأنف تدريباته

واستنأنف الفريق تدريباته على فترتين صباحية ومسائية لزيادة الجانب البدنى لدى اللاعبين وتنفيذ بعض الجمل الخاصة بالدفاع والهجوم .

كما حرص أحمد سامى على الاجتماع بلاعبى الفريق لشرح الأخطاء المتكررة التى وقعوا فيها خلال مبارتى الإسماعيلي والأهلى فى الدورى والتى خسرهما الفريق مما أدى إلى توقف رصيد الفريق عند النقطة ٤٠ فى المركز الخامس