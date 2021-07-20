متحدث الزراعة: أطباء بيطريين في المجازر لمتابعة عملية ذبح الأضاحي

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه تم رفع درجة الإستعدادات القصوي بالوزارة خلال عيد الأضحي المبارك.

وتابع القرش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" والمذاع عبر قناة "اكسترا نيوز"،:" الوزارة وفرت أطباء بيطريين بالمجازر الحكومية بالمجان وسيعملون بكامل طاقاتهم في المجازر لمنع التكدس ولمتابعة عملية الذبح ، حيث نفحص الأضاحى قبل الذبح وأثناء وبعد الذبح.

وأشار إلي أن الوزارة تقدم خلال أيام العيد الدعم اللازم والارشادات للفلاح للحفاظ على زراعته وانتاجه ، بجانب حماية الأراضى الزراعية من كافة التعديات .

وأكد متحدث الزراعة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات ترصد التعديات وتنسق مع الإدارة المركزية لحماية الأراضى لإزالة أى تعدى بمجرد وجود معدات قد تستخدم للتعدى على الأراضى الزراعية.

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أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم إزالة جميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية التي حدثت أمس الاحد 18 يوليو وعددها 44 حالة وذلك وفقاً للتقرير الذي تلقاه من د انور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي.

و أشارالتقرير الى انه تم إزالة جميع حالات التعدى بالكامل بالتعاون والتنسيق مع الشرطة والحكم المحلي ومديريات الزراعة بالمحافظات.

اكدت وزارة الزراعة عدم التهاون في التعدى على الأراضي وتحذر المواطنين من ذلك حيث يتم إزالة أي تعديات في المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية .

كما أشارت الوزارة فى بيانها إلى ضرورة استمرار انعقاد غرفة عمليات الإدارة المركزية لحماية الأراضي طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك لمنع التعدى على الأراضي الزراعية.