منتخب مصر بالزِّيّ التقليدي أمام إسبانيا في المواجهة الأولى بـ طوكيو 2020

يستعد منتخب مصر الأولمبي لمواجهة نظيره الإسباني، في مستهل مشواره في أولمبياد طوكيو 2020.

ومن المقرر أن يرتدي منتخب مصر الزي التقليدي له في مواجهة إسبانيا، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل 22 يوليو 2020.

ويرتدي منتخب مصر الأولمبي القميص الأحمر والشورت الأسود، بينما يرتدي منتخب إسبانيا الزي الثاني باللون الأبيض بالكامل.

وصل رباعي الأهلي محمد الشناوي، صلاح محسن، حمدي فتحي، أكرم توفيق، إلى طوكيو للإنضمام لمعسكر منتخب مصر الأولمبي للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

توجهت رحلة لاعبي الأهلي من المغرب إلى ألمانيا واستقروا لمدة أربع ساعات "ترانزيت" ثم توجهت الرحلة إلى طوكيو للوصول إلى معسكر منتخب مصر.

وكشف مصدر داخل معسكر منتخب مصر الأولمبي أن شوقي غريب استقبل اللاعبين، وعقد جلسات فردية مع كل لاعب لتحديد المشاركين بشكل أساسي في المباراة الافتتاحية.

وقال المصدر إن، شوقي غريب عقد جلسة خاصة مع محمد الشناوي لحسم موقفه من المشاركة في مباراة إسبانيا المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل في تمام التاسعة صباحاََ.

وأضاف المصدر أن، شوقي غريب أظهر للشناوي إهتمام بمشاركته في مباراة إسبانيا، ولكن يخشى عليه من الإرهاق في المباريات المقبلة بسبب رحلة السفر التي استمرت وقت طويل.

وتابع: الشناوي رفض عدم المشاركة وأكد أنه يشعر بالراحة ويرغب في المشاركة، ووافق غريب ومن المقرر أن يشارك الشناوي في المباراة الافتتاحية للمنتخب الأولمبي.

ويستعد منتخب مصر الأولمبي للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، ويواجه نظيره الإسباني في مستهل مشواره الأولمبي.

وجاءت قائمة منتخب مصر الأولمبي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمود جاد - عمر صلاح - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أسامة جلال - محمد عبد السلام - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - محمود الجزار - كريم العراقي - أحمد أبو الفتوح كريم فؤاد.

خط الوسط: أكرم توفيق -عمار حمدي - أحمد سعيد - ناصر ماهر - حسن علي - محمد صادق - إمام عاشور أحمد عبد القادر - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزي الحناوي - رمضان صبحي.

خط الهجوم: مصطفى محمد - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي - فادي فريد.