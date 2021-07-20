احتفالات وفرحة .. شاهد.. أجواء الأضاحى فى عين شمس

شهدت مدينة “ عين شمس ” احتفالات وفرحة كبيرة عقب انتهاء صلاة العيد حيث اجتمع العشرات من الأطفال لمشاهدة ذبح الاضاحى ، و تواجدت أعداد من الجمال والبقر استعدادا لذبحها .

و يسأل كثير من المسلمين في هذه الأيام عن ماذا يقال عند ذبح الأضحية ؟ مع حلول عيد الأضحى المبارك، ماذا يقال عند ذبح الأضحية؟ وقت ذبح الأضاحي يوم النحر.

ماذا يقال عند ذبح الأضحية؟



يستحب أنه يقول المضحي عند ذبح الأُضْحِيَّة أن يدعو دعاء ذبح الأضحية فيقول: اللهم منك وإليك، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين».

صيغة دعاء ذبح الأضحية

ورد دعاء ذبح الأضحية فيما روي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عِيدٍ بِكَبْشَيْنِ فَقَالَ حِينَ وَجَّهَهُمَا: «إني وَجَّهْتُ وَجْهِيَ للذي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صلاتي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ». أخرجه أحمد في مسنده.

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