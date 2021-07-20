الإمارات.. محمد بن زايد يؤدي صلاة عيد الأضحى في أبوظبي

أدى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي.

كما أدى صلاة العيد كل من حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد في مسجد الشيخ راشد بن سعيد بزعبيل، إلى جانب عدد من الشيوخ وجمع من المصلين، وفقا لما ذكرته صحيفة “الخليج” الإمارتية.

كما أدى الصلاة حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، والشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة، والشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، والشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وعدد من الشيوخ وكبار المسئولين في الدولة وجموع المصلين.